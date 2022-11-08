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Обычный лавровый лист заставит комнатные растения пышно цвести: как приготовить подкормку дома

8 ноября 2022, 04:39

Лавровый лист для комнатных растений очень полезен. Он укрепляет, оздоровляет, стимулирует рост. Как приготовить из него удобрение для цветов в домашних условиях?

Лавровый лист
Оживить растения можно при помощи настоя из лаврового листа / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Многие продукты и даже отходы, которые есть у каждого на кухне, могут быть очень эффективным удобрением для цветов. В частности, приготовить удобрение для комнатных цветов можно из специй. Как это сделать, читайте в материале Старые специи лучше не выбрасывать: как приготовить дешевое и действенное удобрение для цветов дома. Также подкормить растения можно при помощи обычного лаврового листа.

Лавровый лист для цветов - в чем польза

Лавровый лист обладает антисептическими и антибактериальными свойствами. Кроме того он богат витаминами группы В, А и С, а также содержит калий, магний, кальций, фосфор, железо, натрий, цинк.

И самое главное - лавровый лист богат уксусной и муравьиной кислотами, которые оказывают отличное стимулирующее действие на растения.

Кроме того, такая подкормка не только укрепит, оздоровит и стимулирует рост комнатных цветов, но и отпугнет паутинного клеща.

Можно ли поливать цветы настоем лаврового листа? Безусловно можно и даже нужно. Приготовить такое удобрение для цветов дома можно очень просто.

Для этого нужно 4 лавровых листа залить одним литром горячей (около 70 градусов) воды. Настой рекомендуется готовить в банке с крышкой. В этом случае эфирные масла лаврового листа останутся внутри.

Раствор должен настояться в течение 3-4 часов и остыть до комнатной температуры. После этого комнатные цветы можно поливать под корень, опрыскивать из пульверизатора или протирать листья ватным диском.

Подкормку из лаврового листа нужно вносить не чаще одного раза в месяц.

Ранее Главред писал, что корица - это хорошее удобрение для комнатных цветов и растений в саду и огороде. Эта специя работает как естественный укоренитель, стимулирует рост, борется с вредителями и болезнями.

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