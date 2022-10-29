Об это не знают многие хозяйки: зачем на самом деле нужна каждая сторона терки

Зачем нужна каждая сторона терки / ua.depositphotos.com

У каждой хозяйки на кухне есть терка. Это один из незаменимых предметов. Терка может значительно ускорить процесс готовки. Конечно, можно стоять мелко нарезать морковку для супа, но зачем это делать, если есть терка, с помощью которой вы справитесь намного быстрее.

Однако оказывается, многие хозяйки не знают, для чего нужны все грани терки и пользуются лишь одной-двумя.

Главред собрал всю информацию о терках и её сторонах. То, о чем вы не знали, теперь станет явным.

Зачем нужна каждая сторона терки / ua.depositphotos.com

Терка с крупными каплевидными отверстиями

Это самая популярная сторона терки. Её еще могут называть "бурячной". Именно на этой терке чаще всего натирают все овощи, даже сыры и масло. Кстати, масло натирают в том случае, если надо быстро добиться его мягкости или таянья.

Также эту терку используют для натирания вареных яиц и других продуктов. Она отлично подойдет, если вы захотели измельчить продукты для слоеных салатов.

Зачем нужна каждая сторона терки / ua.depositphotos.com

Терка с мелкими каплевидными отверстиями

Эта терка выполняет ту же функцию, что и сторона с крупными отверстиями. Единственное их отличие - размер натертых продуктов. Если вы хотите натереть что-то на терку с мелкими отверстиями, то овощи просто буду иметь вид мелких кусочков.

Эта сторона отлично подойдет, если вы хотите измельчить, например, морковь для детского супчика.

Зачем нужна каждая сторона терки / ua.depositphotos.com

Терка с большими горизонтальными отверстиями

Эти отверстия могут быть плоскими и волнистыми. Все они предназначены для нарезки овощей, например, кольцами или слайсами. Ею мало кто пользуется и очень зря.

С помощью этой стороны вы сможете быстро нарезать даже луковицу или картошку для домашних чипсов. Самое главное превосходство в том, что в случае использования этой терки, нарезанные овощи будут все одной толщины. Ни для кого не секрет, что это имеет огромное значение, так как при варке или запекании тоненькие кусочки приготовятся быстрее, чем толстые. С этой теркой подобной проблемы не будет.

Зачем нужна каждая сторона терки / ua.depositphotos.com

Терка с зубчиками

Эта сторона является самой колючей. Её можно использовать, если вам нужно приготовить, например, детское пюре. Также она отлично измельчит лук, чеснок.

А чтобы чеснок не застревал в зубцах, терку можно завернуть в полиэтиленовый пакет.

Зачем нужна каждая сторона терки / ua.depositphotos.com

Терка с квадратными отверстиями

Наверное, этой теркой пользуются реже всего. Именно с её помощью можно сделать морковку по-корейски и вам не надо будет тратить деньги на отдельную терку для её приготовления.

Часто такая терка двусторонняя и это в разы ускоряет процесс измельчения овощей.

Ранее Главред рассказывал, как наточить терку для овощей с помощью предметов, которые найдутся в каждом доме.

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