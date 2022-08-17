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Как наточить терку для овощей: три самых эффективных способа

17 августа 2022, 03:40

Для того, чтобы быстро наострить терку будет необходимо всего наждачная бумага, керамическая чашка или круглый напильник с ножом.

терка
Как заточить терку, чтобы была как новая / ua.depositphotos.com

Многие хозяйки сталкивались с проблемой, когда терка для овощей вдруг перестала быть "помощником" на кухне, ведь затупилась. В такой ситуации немало тех, кто просто выбрасывает терку и бежит в магазин за новой.

Но на самом деле не нужно тратить деньги на новую кухонную принадлежность, ведь даже дома можно легко поточить терку для овощей. Существует множество способов, но Главред выбрал три самых лучших и эффективных способа.

Сделать терку острой помогут керамическая чашка, круглый напильник с ножом или обычная наждачная бумага. Мы разобрались, как же пользоваться всеми этими предметами так, чтобы терка была наточена правильно и не испортилась.

Как поточить терку керамической чашкой

чашка
Как поточить терку керамической чашкой ​​​​/ ua.depositphotos.com

В этом деле понадобится керамическая чашка с необработанным дном. Именно эти края необходимо использовать для заточки терки.

Вам стоит взять чашку и начать тереть ею по терке вверх-вниз, делая вид, что вы натираете чашку. Не бойтесь, чашку таким образом вы не сотрете. Такими движениями стоит пройтись по всем граням терки.

После этого стоит помыть кухонную принадлежность и все, ваша терка стала как новая.

Как заточить терку наждачной бумагой

наждачка
Как заточить терку наждачной бумагой / ua.depositphotos.com

Этот способ такой же простой и быстрый, как и предыдущий. Вам необходимо взять наждачную бумагу с зернистостью Р120 и Р180.

Изначально стоит начать использовать бумагу с зернистостью Р120. Ею необходимо начать шлифовать терку, также проводя зернистой поверхностью вверх-вниз.

Когда все грани будут пройдены, то можно начинать использовать бумагу Р180. После всего этого необходимо помыть терку и можно пользоваться ею.

Как наточить терку круглым напильником и ножом

напильник
Как наточить терку круглым напильником и ножом / ua.depositphotos.com

Опытные хозяйки говорят, что круглый напильник и нож - это способ, который оказался самым эффективным.

Прежде всего необходимо взять круглый напильник и заточить им каждое отверстие терки отдельно. После этого стоит вставлять нож в каждую грань изнутри и прокручивать им.

Этот метод конечно займет больше времени, однако он того стоит. Именно этими средствами вы сможете вернуть терке былую остроту.

Ранее Главред рассказывал о том, зачем опытные хозяйки оборачивают терку в целофан.

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