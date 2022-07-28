Изобретательные хозяйки оборачивают терку в целлофан: в чем хитрость

Терка / скриншот

Вы могли видеть или слышать, что некоторые хозяйки перед использованием терки заворачивают ее в целлофан. Оказывается, такой лайфхак может значительно сохранить ваше время и силы.

Всем известно, что чеснок придаёт не только специфический вкус и аромат разным блюдам, но и помогает бороться с простудой.

Чаще всего он добавляется в еду в измельчённом виде. Обычно для этого применяется пресс, но если его под рукой не оказалось, можно использовать и мелкую тёрку.

Чтобы терку было проще отмыть после чеснока, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком - надеть на нее целлофановый пакет или обернуть стретч-пленку.

Читайте такжеУбирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содойТаким образом при натирании весь чеснок окажется на целлофане и его не придётся счищать с тёрки и выковыривать из отверстий.

Сама же тёрка остается практически чистой - достаточно будет лишь ополоснуть её под проточной водой. Этот способ также подойдет для натирания имбиря и многих овощей и фруктов, которые можно натирать на кухонной тёрке.

терка / скриншот

Как отмыть терку

Если вы не воспользовались лайфхаком выше - не печальтесь. Очистить пластмассовую шинковку можно при помощи натирания картофеля. Обработать нужно обе стороны. Сок покрывает поверхность изделия, в этом и заключается весь секрет.

Чтобы очистить терку для овощей, изготовленную из жести, достаточно помыть ее вручную при помощи щетки, но перед этим замочите ее в воде.

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