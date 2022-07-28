Изобретательные хозяйки оборачивают терку в целлофан: в чем хитрость

Маленькая хитрость, которую стоит взять на вооружение.
Вы могли видеть или слышать, что некоторые хозяйки перед использованием терки заворачивают ее в целлофан. Оказывается, такой лайфхак может значительно сохранить ваше время и силы.
Всем известно, что чеснок придаёт не только специфический вкус и аромат разным блюдам, но и помогает бороться с простудой.
Чаще всего он добавляется в еду в измельчённом виде. Обычно для этого применяется пресс, но если его под рукой не оказалось, можно использовать и мелкую тёрку.
Чтобы терку было проще отмыть после чеснока, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком - надеть на нее целлофановый пакет или обернуть стретч-пленку.
Читайте такжеУбирает ржавчину, удаляет накипь и отмоет посуду: на что способна лимонная кислота в паре с содойТаким образом при натирании весь чеснок окажется на целлофане и его не придётся счищать с тёрки и выковыривать из отверстий.
Сама же тёрка остается практически чистой - достаточно будет лишь ополоснуть её под проточной водой. Этот способ также подойдет для натирания имбиря и многих овощей и фруктов, которые можно натирать на кухонной тёрке.
Как отмыть терку
Если вы не воспользовались лайфхаком выше - не печальтесь. Очистить пластмассовую шинковку можно при помощи натирания картофеля. Обработать нужно обе стороны. Сок покрывает поверхность изделия, в этом и заключается весь секрет.
Чтобы очистить терку для овощей, изготовленную из жести, достаточно помыть ее вручную при помощи щетки, но перед этим замочите ее в воде.
Вам может пригодиться:
- Удаляем жир и нагар: как в домашних условиях очистить кастрюлю, сковородку и другую посуду
- Здравый смысл против примет и суеверий: как правильно дарить часы
- Идеальный блеск и никакой желтизны на подоконниках: как и чем правильно мыть окна