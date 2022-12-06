Новый 2023 год: где и как встречать, что приготовить и как украсить дом

Астролог Влад Росс рассказал, почему на этот раз Новый год нужно встречать без алкоголя, мяса и фейерверков.

Астролог Влад Росс рассказал, каких блюд не должно быть в праздничном меню на Новый 2023 год / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Встречая Новый 2023 год важно соблюсти несколько нехитрых рекомендаций. Они помогут задобрить символ нового года – Кролика, а также привлечь в свою жизнь счастье и успех. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Следует отметить, что новый год по восточному стилю начнется в новолуние 22 января, именно тогда и начнется год черного водяного Кролика. Тем не менее, некоторые незамысловатые действия помогут привлечь удачу и успех, встречая новый год с 31 декабря на 1 января.

По словам астролога, символ года – Кролик (или Кот) – связан с миром, добротой и сексуальностью, потому наступающий год будет благоприятен для зачатия и рождения детей.

Элемент года Кролика – дерево, потому астролог советует украсить свой дом деревьями и непременно установить живую новогоднюю елку.

"Чем больше будет в вашем жилище всякого рода деревьев, причем в горшочках, тем лучше. Заведите себе можжевельник, кипарис или тую – это очень благоприятно. На этот раз Новый год непременно встретьте с живой елкой, а не искусственной. Идеальный вариант – если это будет елка прямо с корнями, в земле", – рассказал Влад Росс.

Астролог отметил, что цвет символа года – черный, однако благоприятными будут лазурно-синий и изумрудный цвета, поскольку они "будут увеличивать успех".

Что же касается новогодних аксессуаров и украшений, то Влад Росс рекомендует использовать лишь те, что сделаны из природных материалов.

"Элементы декора на столе могут быть зеленоватого, белого, коричневатого и темно-коричневого цветов. Цвет года – черный, потому те, кто любит этот цвет, могут встретить Новый год в черной рубашке, футболке или платье без зазрения совести", – добавил Влад Росс.

Наилучшим подарком к Новому 2023 году, по словам астролога, будут браслеты и кольца.

"Вообще, подарки округлой формы. Округлая форма будет благоприятной", – уточнил он.

Также астролог подчеркнул, что Кролик – всегда мягкий и пушистый, а потому и в интерьере должны превалировать мягкость, округлость и уют.

"Мебель должна быть мягкой и пушистой. В интерьере должно быть больше округлых форм – избегайте углов. Встречать Новый год нужно непременно за круглым столом, сервированным круглыми салфетками и круглыми блюдами", – убежден Влад Росс.

А вот правильное новогоднее меню в этом году порадует вегетарианцев, ведь, как отметил астролог, основную часть праздничного стола должны составлять овощи и фрукты, а мясо лучше вовсе не подавать.

"На столе обязательно должно быть все, что любит Кролик, в первую очередь, морковка, а также капуста, груши и яблоки. Также можно подать рыбу, но категорически противопоказана крольчатина. Да и вообще мясо не приветствуется, потому должно быть как можно меньше мяса. Символом 2023 года будет гранат, потому плод, отмеченный собственной "короной", нужно красиво разрезать и просто положить на столе. Также не скупитесь на цитрусовые на праздничном столе – они способствуют хорошему началу любых дел, как и манго. Манго, помимо прочего, привлекает успех в денежных делах", – рассказал Влад Росс.

Также астролог рекомендует избегать острых предметов на новогоднем столе.

"Нельзя, чтобы на столе лежало много ножей. Также неблагоприятна острая пища. Зато благоприятны сладости, особенно круглые торты. Но главное – овощи и фрукты", – добавил Росс.

Кроме того, астролог подчеркнул, что 2023 год лучше не встречать с алкогольными напитками, а отдать предпочтение, например, молочным коктейлям.

Важно и то, что Кролик и Кот – это символ домашности, подчеркнул астролог, а потому 2023 год нужно встречать с любимыми и близкими людьми в домашней обстановке при свечах.

"Также хорошо встречать Новый год с любовницей или любовником. Снять номер в отеле на двоих и праздновать по-домашнему. Благоприятна и романтическая встреча, поскольку прямо под Новый год Венера будет в соединении с Плутоном. Более того, первый сексуальный акт благоприятен как раз в новогоднюю ночь, ведь Кролик – символ секса. Часто в год Кролика количество новорожденных детей восполняет потери предыдущего года, так что грядет год плодородия", – рассказал Влад Росс.

Также астролог не рекомендует встречать этот Новый год за границей или в другом городе.

"Луна 1 января будет в Тельце, а это символизирует спокойствие, зажиточность, домашность. Потому не стоит куда-либо уезжать и встречать Новый год за границей. Наоборот, лучше остаться дома. Идеальный вариант – в селе, в сельском доме, со свечами и мягкими пушистыми диванами. Чем мягче и округлее будет мебель, тем лучше. И непременно в кругу семьи", – подчеркнул Влад Росс.

Кроме того, 2023 год нельзя встречать шумно, с салютами и петардами, убежден астролог.

"На этот раз никаких фейерверков. Черная Луна войдет в знак Льва, где Черная Луна – это негатив, а Лев – фейерверк и праздник. Потому нельзя устраивать салюты, шумное празднование, не в последнюю очередь потому, что фейерверками можно будет себе что-то повредить или пораниться, или даже убить себя", – предостерег Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что обязательно должен успеть сделать в уходящем году каждый знак зодиака, какие дела закончить, какие вопросы решить. Также Влад Росс составил детальный гороскоп на декабрь 2022 года и рассказал, какие знаки порадует завершение года, какие – огорчит.

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