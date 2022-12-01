Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяца

Астролог Влад Росс рассказал, что в декабре 2022 года ждет каждый из знаков зодиака / УНИАН

Несмотря на то, что декабрь 2022 года обещает быть более мягким месяцем, чем предыдущие, ретроградность нескольких планет и непростое полнолуние сделают декабрь сложным периодом, не особо благоприятным для поездок и покупок, а также связанным с конфликтами и ссорами.

Впрочем, вопреки такой общей астрологической погоде четыре знака зодиака будут чувствовать себя на коне, и их дела будут складываться вполне удачно. А вот другую четверку знаков последний месяц 2022 года изрядно потреплет.

Неудачники декабря-2022:

Овен

Декабрь 2022 года для Овна будет сложным периодом. Марс, управитель Овна, по-прежнему будет ретроградным, потому месяц будет с огромным минусом.

Овен будет очень остро переживать этот период и его все время будет отбрасывать назад. Проявить себя будет тяжело. Начинать новые дела в этом месяце бесперспективно. Вероятны неприятности, связанные с финансовой сферой: могут быть "наезды" и открытие уголовных дел против Овна.

В декабре представителям знака следует быть осторожнее с любой полученной информацией, поскольку далеко не все, что они будут узнавать, будет для них полезным. А информации поступать будет много, и она будет весьма разнообразной.

В декабре-2022 возможны поездки и новые благоприятные знакомства. Месяц не будет пассивным и скучным. В частности, не исключены приятные неожиданности, особенно в работе, например, повышение. Цели Овна в декабре могут неожиданно измениться.

Декабрь обещает быть весьма стрессовым месяцем, и у Овна эти стрессы проявятся в виде конфликтных ситуаций с близкими людьми и общей нервозности из-за того, что невозможно действовать так, как хотелось бы, или двигаться в привычном темпе и направлении.

Особенно сложный период – первые две декады декабря.

После 20 декабря – после вхождения Юпитера в знак Овна – представителей знака может посетить ее величество удача.

Чтобы снизить стресс, особенно в первые две декады месяца, Овну следует обратиться к прошлому, проанализировать и повторить то, что уже известно. Повторенье – мать ученья, таков для Овна лозунг декабря. Не стоит с большим энтузиазмом браться за новое дело, тратя на него всю свою энергию, или бросаться на амбразуру. Овну в декабре все нужно делать осторожно, так как важно экономить силы. Лучше подтянуть старые хвосты, чем плодить новые долги.

Стрессовая ситуация ждет Овна вблизи 8 декабря – велика опасность ДТП и несчастных случаев. Поэтому в гололед лучше вообще не садиться за руль.

Также Овну не стоит загружать себя физическими упражнениями. Это не лучший месяц для посещения тренажерного зала. Однако следует больше ходить пешком, выезжать за город и бывать на свежем воздухе.

Не нужно хвататься за множество дел одновременно. Лучше медленно, но верно продвигаться в одном деле и доводить его до конца (что Овну всегда плохо удается).

Рак

Декабрь 2022 года для Рака пройдет под знаком минус. В этом месяце Рак может почувствовать упадок сил, нежелание действовать активно и напористо.

Представители знака предпочтут роль наблюдателя, не будут вмешиваться в ход событий и провоцировать развитие сложных драматических ситуаций. И это будет лучшим решением сейчас, нежели действовать активно и импульсивно. В противном случае можно нажить себе врагов. Поэтому Раку лучше пятиться назад и не встревать ни в какие конфликтные ситуации.

Важно быть внимательнее в этот период к собственному здоровью, не перетруждаться и не уходить в работу с головой – нужно оставлять время для отдыха. Перенапрягать нервную систему Ракам точно не стоит, поскольку очень вероятны физические недомогания, и они в большей мере будут связаны с психосоматическим состоянием.

Если Рак почувствует, что никакие его действия не приносят желаемого результата, то лучше все-таки остановиться в этом беге по кругу, отойти в сторону и подождать, осматриваясь вокруг и оценивая свою жизнь. Отдых Раку однозначно в этом поможет.

Раку благоприятно покинуть страну – уехать на новогодние праздники куда-нибудь под египетское солнце и на теплое море.

В этом месяце перед Раком остро могут встать вопросы, связанные с отношениями с другими людьми, но с большой вероятностью он останется доволен своими отношениями. Если будет тяжело морально, можно смело просить поддержки друзей или партнеров, но не из позиции жертвы ("спасите меня"), а из состояния обмена идеями, мыслями, временем, проведенным в приятном обществе друг друга.

Лев

Для Льва декабрь 2022 года будет непростым месяцем. В это время возможен кризис целей и желаний. Лев может потеряться в потоке своих мыслей и состояний, и ему будет казаться, что он не знает, чего хочет на самом деле. Важно помнить, что этот период не будет длиться вечно, и Лев сможет справиться с этим состоянием уже в ближайшем будущем.

В декабре Льву следует заняться бытовыми вопросами, уделить больше внимания работе и позаботиться о здоровье. Могут быть приятные сюрпризы, финансовые подкрепления и удачные покупки (но их нужно сделать до 25 декабря).

Стрессы могут быть связаны с отношениями с друзьями – возможны ссоры, споры, недопонимание. Льву будет сложно что-либо доказать, из-за чего его могут даже подсидеть коллеги. В начале декабря не стоит вступать в открытую войну с людьми из окружения, особенно с коллективами, в которых Лев находится. Может пострадать репутация Льва, после чего его уволят. Поэтому и с выдвижением требований к начальству лучше повременить, дабы обезопасить себя.

Чтобы снизить стресс, Льву следует посвятить время творческим занятиям – это поможет снизить любые негативные ощущения. Даже если Льву будет казаться, что вдохновение его покинуло, нужно попробовать обратиться к прошлому, вспомнить старые хобби и увлечения, вернуться к ним.

Водолей

Водолея в декабре-2022 ждет крайне трудный период. Водолей будет пытаться выделиться в этом месяце, что будет раздражать окружающих. Потому могут быть ссоры, споры, разногласия, особенно с детьми и возлюбленными. Жесткий аспект Марса в Близнецах может создавать все эти неприятности.

В декабре будет сложно достичь компромисса с детьми, возможен творческий кризис, когда идеи Водолея будет непросто реализовать именно в том виде, в каком он хочет.

Водолею важно быть терпеливее. Этот период будет ему дан для того, чтобы он больше внимания уделял деталям, отбросил лишнее и пересмотрел свои старые идеи.

Во второй половине месяца Водолей может найти ответы на вопросы, которые давно его мучили. Хорошее время для метафизики, психологии, поскольку Венера будет в 12-ом доме гороскопа от Водолея. В это время мировоззрение Водолея может круто измениться. Может вскрыться тайная информация, после чего наконец сложится паззл в голове представителей знака.

Чтобы снизить стресс, самым лучшим решением для Водолея будет обратиться внутрь себя, проконсультироваться с психологом, астрологом, экстрасенсом, подумать над своими истинными желаниями и потребностями. Хороший месяц для занятия психологией, налаживания контакта с собой, медитацией и поездки в Индию в ашрам или на остров Бали.

Водолею будет благоприятно проводить время в уединении и создать вокруг себя комфортную и спокойную обстановку.

Нейтральным декабрь-2022 будет для следующих знаков:

Телец

Для Тельца декабрь-2022 обещает быть более-менее ровным месяцем. Этот период может ему принести некоторые трудности и стрессы, связанные с финансами. Например, вернувшись с дачи, Телец может обнаружить, что его квартира ограблена.

Особенно неблагоприятной для Тельца будет первая декада декабря. В первые десять дней не стоит рисковать деньгами, так как никакие риски не будут оправданы, и Телец с большой вероятностью потеряет что-то ценное, например, кольцо или мобильный телефон. В лотерею Тельцу лучше не играть, поскольку он все равно все проиграет.

В декабре-2022 быстрые планеты постепенно будут перемещаться в знак Козерога, а это неплохое время для учебы Тельца, расширения кругозора, повышения его квалификации и качества знаний.

В этом месяце Тельцу могут удаваться любовные дальние поездки. Особенно гармонично романтические отношения будут складываться с иностранцами. Это связано с тем, что Венера войдет в знак Козерога, то есть в 9-ый от Тельца знак, а это дом заграничных поездок и путешествий. Так что декабрь – прекрасное время для любовной эмиграции Тельца.

Также в этом месяце представителей знака ждет множество важных инсайтов, осознаний и полная смена мировоззрения.

Стрессы декабря в первую очередь будут отражаться на здоровье Тельца, его энергии и внутренних ресурсах. Именно Тельцы в этом месяце рискуют подцепить коронавирус.

Финансовые темы могут расстраивать Тельца, из-за чего может возникнуть упадок сил и потеря мотивации.

Чтобы снять стресс, Тельцу важно быть внимательным к себе и своим ощущениям. Организм сам подскажет, как Тельцу лучше отдохнуть, когда приложить больше усилий, в каком направлении пойти. Не стоит проводить декабрь в изоляции, лучше больше общаться, узнавать нового, бывать на людях, например, в бомбоубежище.

Близнецы

Декабрь-2022 у Близнецов будет связан с личной активностью и отношениями с другими людьми. Месяц будет более-менее ровным.

В декабре не все действия Близнецов будут поняты другими людьми и правильно интерпретированы, потому в этом месяце важно разговаривать, объяснять свою позицию, пребывать в спокойном состоянии, не нервничать, не лезть на рожон, чтобы доказать кому-то свою правоту.

Это не лучший месяц для разрешения споров в суде и подачи исков, поскольку суд будет проигран, и юридически спорная ситуация разрешится не в пользу представителей знака.

Стрессы в декабре-2022 могут быть связаны с проявлением эгоизма и нежеланием принимать другую картину мира. Стоит отслеживать у себя проявления чувства нетерпимости и раздражительности по отношению к чужому мнению. В этом месяце у Близнецов могут разрушиться ненужные им отношения, даже если они не будут специально добиваться этого.

Чтобы минимизировать депрессивность декабря и стресс, Близнецам стоит избегать импульсивных действий и необдуманных поступков. Если у них появится желание прекратить какие-либо отношения, стоит взять паузу, чтобы позже не пожалеть об этом. Ведь в этом месяце легко могут распасться браки и любовные отношения Близнецов.

Также Близнецам можно порекомендовать меньше общаться с людьми в первой декаде декабря и оградить себя от тех персон, которые вызывают у них не очень приятные эмоции. Чем меньше будет таких людей в жизни представителей знака, тем меньше будет стресса.

В декабре Близнецам благоприятно заняться своей внешностью, сменить прическу, проделать косметологические процедуры, сделать подтяжку лица. Также пойдет на пользу посещение бассейна, сауны или массажного кабинета. Забота о физическом теле и внешнем виде будет помогать Близнецам выйти в более комфортное для них состояние и гармонизировать свой внутренний мир.

Скорпион

Скорпионы обладают уникальной способностью выживать в самых экстремальных ситуациях и на войне, и для них грядущий непростой декабрь-2022 будет более-менее ровным.

В этом месяце у Скорпиона может быть не самое приятное настроение, так как за год накопился стресс, плюс под конец года всплывут различные нерешенные вопросы, с которыми придется разбираться в срочном порядке. Может повыситься уровень агрессии и нервозности, из-за чего возможны даже драки. Потому Скорпиону лучше быть сдержаннее и осторожнее.

Поскольку многое будет бесить и раздражать Скорпиона, это может сказаться и на физическом здоровье представителей знака – их могут просто избить.

В первой декаде декабря Скорпиону не стоит браться за решение финансовых вопросов, в частности, давать и брать деньги в долг. Также не стоит инвестировать – есть риск ошибочных вложений.

Этот месяц неплох для мелких поездок, обучения и налаживания отношений с близким окружением. Возможны интересные знакомства романтического свойства и просто встречи с приятными людьми.

Чтобы снизить стресс в декабре, Скорпиону следует воспользоваться возможностью менять обстановку. Не стоит жить однообразной жизнью, поэтому Скорпион может смело ездить из одного города в другой. Люди, с которыми Скорпион встретится в этом месяце, могут оставить о себе очень хорошие воспоминания. Главное – контролировать свои эмоции, не допускать перекосов и снимать стресс известным способом, не уходя при этом в запой. Ведь как раз в этом месяце Скорпион может спиться.

Также декабрь-2022 станет лучшим временем для покупки автомобиля Скорпионом, особенно если это не новый автомобиль из салона, а подержанный. Скорпион может найти своего "коня".

Влад Росс / УНИАН

Рыбы

Для Рыб декабрь-2022 будет средним месяцем. В этот период будет происходить множество событий, напрямую связанных с их семьей и домом. В декабре могут всплыть разные ситуации и проблемы, которые нужно будет решать в срочном порядке. Не стоит прятать голову в песок и откладывать важные дела – лучше решить все здесь и сейчас, даже если это будет сделать трудно.

Поскольку до 20 декабря Юпитер, планета счастья и успеха, все еще будет находиться в Рыбах, эта часть месяца будет благополучной, а вот после 20-го числа удача может покинуть представителей знака.

Стрессы у Рыб могут возникать из-за отношений с близкими и родственниками. Рыбы не будут их понимать и будут конфликтовать. Сложно будет найти совместные решения, чтобы снизить накал. Стоит направить энергию в другое русло, например, начать заниматься спортом или бегать, сделать физическую работу или генеральную уборку, начать ремонт или переставить мебель.

В этот период стоит больше общаться с друзьями и единомышленниками, вступать в сообщества и становиться частью нового коллектива, заниматься творчеством или интересными интеллектуальными делами.

Чтобы снизить стресс, Рыбам в декабре следует направлять энергию на перестройку старого, но не стоит делать что-либо новое. Если в семье Рыб сложилась напряженная обстановка, им стоит обратиться к прошлому и попробовать понять, в какой момент что-то пошло не так, и начать распутывать клубок с самого начала. Стресса будет меньше, если Рыбы будут смотреть на ситуацию шире, выйдут за рамки привычных реакций, подумают о близких и о том, чего они хотят на самом деле. Всегда можно это обсудить без стресса и конфликтов.

Счастливчики декабря-2022:

Дева

У Девы все будет хорошо и даже великолепно в декабре 2022 года, в том числе во время полного блэкаута в Украине. Дева будет работать, даже если температура в комнате опустится до нуля градусов.

Этот месяц может оказаться весьма загруженным работой. Возможны авралы и разного рода стрессовые ситуации. События будут развиваться стремительно, отчего легко будет допустить ошибки или перетрудиться. Но, несмотря ни на что, Дева может добиться больших результатов и иметь успех.

Деве следует быть осторожнее в общении с начальством, так как могут возникать вопросы и разногласия по разным причинам.

А вот в личной жизни у Девы произойдут приятные события, ее ждут любовь и счастье. Возлюбленные и дети будут радовать Деву приятными сюрпризами.

Дева в декабре будет больше заниматься сексом с супругом или супругой, потому что больше делать нечего в темное время, а потому велика вероятность зачать ребенка. Если кто-то из представителей знака очень давно пытался забеременеть, но это не получалось, декабрь-2022 станет самым прекрасным временем для зачатия.

Если кризисные моменты на работе будут выбивать Деву из колеи, всегда будет что-то, что сможет ее поддержать и снизить накал страстей. В этот период важно помнить, что большие начинания и важные действия могут привести к желаемому результату. Особенно это касается первой недели декабря. Деве нужно отнестись к этому философски и не пытаться прыгнуть выше головы. Лучше выбирать такие стратегии в работе, которые Деве хорошо знакомы, особенно после 10 декабря.

Также не стоит забывать об отдыхе, развлечениях и переключении с напряженного режима на более расслабленный – это будет помогать Деве в декабре.

Венера находится в 5-ом доме от Девы – в Козероге, а это значит, что у представителей знака могут быть огромные ставки, амбиции и финансовые удачи. Самый денежный знак зодиака в декабре – это Дева.

Весы

Декабрь 2022-го пройдет для Весов под знаком плюс. В этот период жизни представителям знака будет все сложнее справиться с гордыней, самомнениями, упрямством, из-за чего они могут чувствовать себя не в своей тарелке, общаясь с людьми из близкого окружения. Могут быть ссоры и разногласия с родственниками.

В декабре стоит быть особенно осторожными с любыми экспериментами, в частности, лучше не начинать новые учебные программы – гораздо полезнее повторить старое и изученное.

В декабре Весам будет наиболее комфортно в собственном доме. Возможна удачная покупка недвижимости или выгодные сделки, связанные с землей. Весов охватит желание улучшить атмосферу, создать настроение праздника, украсить жилище, пригласить гостей. Новый год Весам нужно встречать дома, где им будет комфортнее, чем где-либо. Им нужно установить большую елку, украсить ее – и все будет блестяще и замечательно.

Чтобы снизить стресс, Весам в декабре важно правильно расставить приоритеты и не пытаться успеть все. Лучше задуматься, на что именно им хотелось бы тратить силы, и направить энергию именно в это русло. Спойлер: для Весов это любовь и секс, а также отношения с близкими и родственниками.

Если Весы давно не виделись с родителями, дедушками или бабушками, в последний месяц 2022 года нужно с ними связаться и, возможно, даже привезти к себе в гости.

Весам не стоит в декабре вступать в открытые конфликты с близкими родственниками или соседями. Так как именно с соседями и коллегами могут быть сложные отношения, а в дальнейшем будет сложно восстановить гармоничные.

Стрелец

У Стрельца декабрь 2022 года пройдет прекрасно. В его отношениях с партнерами – деловыми и личными – будут возникать определенные сложности, но при этом Стрелец сумеет находить компромисс. Да и вообще его взаимоотношения с людьми будут блестящими.

С другой стороны, в этом месяце у Стрельца могут появиться открытые конкуренты. Возможно открытое противостояние, конкуренты даже могут отобрать бизнес Стрельца. Это не лучшее время, чтобы давать кому-либо в долг.

Кроме того, Стрельцу следует быть готовым к тому, что его будут проверять в декабре. Несмотря на военные действия, возможны какие-то наезды на его финансы. Но, вместе с тем, Стрельцу будет везти в декабре в финансовых делах. В это время может появиться сразу несколько источников дохода, либо же ему предложат очень интересный проект с привлекательными финансовыми бонусами, приступать к которому можно будет уже в 2023 году, после всех новогодних праздников.

Также Стрелец в декабре может сделать удачные покупки. Да и в целом траты до 25 декабря будут в удовольствие.

Стрелец любит праздники, веселье, застолья и свадьбы, и как раз в декабре ему все это будет прекрасно удаваться.

С проверенным человеком долговременный брак при Венере в Козероге весьма благоприятен.

Чтобы снизить стресс, Стрельцу необходимо разобраться в себе, подумать, каких людей он хотел бы видеть рядом с собой, а с кем нужно разорвать отношения и расстаться. В этом месяце к Стрельцу могут возвращаться люди из прошлого, если он почувствует необходимость в них. Любимого человека можно будет вернуть, особенно после 10 декабря.

Козерог

Декабрь-2022 для Козерога пройдет под жирным знаком плюс. Месяц обещает быть удачным.

Единственная проблема, которая может возникнуть, будет связана с самочувствием и здоровьем. В этом месяце о себе могут напомнить старые болезни, а у Козерога часты проблемы с костями и сердцем. Представителям знака стоит быть осторожнее в общественных местах, дабы не подцепить вирус. Лучше сократить количество контактов – коронавирус и грипп могут настигнуть именно Козерога.

Козерог способен будет выйти из любых состояний, если будет уделять больше внимания не другим людям, а себе.

Это благоприятный период для того, чтобы показать всем свои таланты: обнародовать альбомы в сети, заниматься творчеством, участвовать в талант-шоу, организовывать выставки, рекламу, заинтересовывать других людей.

Венера – планета денег, успеха и счастья – во второй половине месяца расположится как раз в знаке Козерога. Потому он в декабре может встретить свою вторую половину, человека на все времена.

Чтобы снизить стресс, Козерогу необходимо верить в себя и свои силы, не пытаться доказать другим свою способность справиться с любой проблемой – нужно просто спокойно делать свое дело так, как Козерог это умеет.

Прежде всего, в этом месяце необходимо заботиться о своем здоровье и внешности. Благоприятной будет кардинальная смена внешности или цвета волос. Также хорошо будет сделать маникюр, педикюр и косметологические процедуры для здоровья кожи, например, провести операцию по удалению родинок, новообразований, а также удачной будет операция по увеличению груди.

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