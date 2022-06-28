Новолуние круто изменит ход войны в Украине: астролог дала прогноз

Гороскоп для Украины / pixabay

В среду, 29 июня, в 5.53 произойдет новолуние. Как отмечают астрологи, новолуние может повлиять на происходящее в Украине, где уже в августе возможна смена вектора войны в лучшую для нас сторону.

Астролог Александра Иванишина на своей странице в Facebook отмечает, что предстоящее новолуние в знаке Рака – редкое и жесткое астрологическое явление.

Июль, согласно прогнозу, даст новый импульс на защиту страны и очищение своих территорий. Причем события в Украине могут быть жесткими, болезненными, с элементами неожиданности и судьбоносными. Все тайное, связанное с предательством родины, в июле станет явным.

По словам астролога, наступающий месяц будет исключительно важным периодом в судьбе не только Украины, а и мира в целом. Перемены возможны даже в стране-агрессоре.

"В июле в стране-агрессоре также могут усугубиться испытания, начаться какие-то преобразования, очищение информационного поля от националистических идей великодержавного шовинизма и лже-патриотизма", - отмечает астролог.

По ее словам, многие понесут очень сильное наказание за свою националистическую великодержавную агрессивную идеологию.

"И возможно, у многих произойдёт переосмысление, даже на уровне не просто индивидуального, но и коллективного сознания", - добавила специалист.

Читайте такжеМощная бомбежка и новые ракетные удары: астролог назвала самые опасные города - гороскоп для Украины

Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

Читайте также: