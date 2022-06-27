Невероятное везение и большой куш – 3 знака зодиака станут баловнями судьбы в новолуние 29 июня

Новолуние в июне 2022 - гороскоп / depositphotos.com/

Трем представителям зодиакального круга в день обновления лунного цикла улыбнется большая удача. Перед ними открываются возможности, которые могут кардинально изменить жизнь к лучшему.

О том, каких поворотов судьбы ожидать знакам зодиака в средине лета, читайте в материале: Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – зависть.

Астрологи назвали счастливчиков, которым в новолуние звезды припасли щедрые подарки. Им не придется жаловаться на превратности судьбы.

Телец

В день новолуния Тельцы могут рассчитывать на значительный прогресс в профессиональной деятельности. Проект, в который вы вкладывали много времени и сил сдвинется с мертвой точки и начнет приносить первые результаты, которые вас порадуют. Не исключено повышение по карьерной лестнице. Новая должность, скажется на уровне доходов. Целеустремленность и упорство в достижении целей принесет вас на желаемые вершины. Благоприятный день для того, чтобы сделать первый шаг в направлении своей давней мечты, звезды на вашей стороне. Вы сможете сорвать большой куш и, рационально распорядившись суммой, приумножить свои капиталы.

Близнецы

Близнецы в новолуние не обойдутся без приятных сюрпризов вселенной. Вас ждет удача в решении финансовых вопросов. Вы сможете заключить выгодную сделку, найти дополнительный источник дохода или новую работу с лучшими условиями. Не исключены крупные денежные поступления или ценные подарки. Ваши нестандартные идеи найдут отклик начальства, что повысит авторитет среди коллег.

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Весы

В этот день Весы могут получить довольно интересное деловое предложение. Если не побоитесь рискнуть, можете получить как новую должность с блестящими перспективами, так и рост заработка. Принимая решение, стоит прислушиваться к подсказкам интуиции, она работает как часы. Солидные денежные поступления помогут сделать накопления и совершить крупные покупки.

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