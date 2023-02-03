Новое наступление станет кошмаром Путина: когда Россия снова попытается "взять Киев за три дня"

Астролог назвал даты, когда российские войска пойдут в новое масштабное наступление на Украину.

Астролог Влад Росс назвал две даты в феврале, когда Россия, веротянее всего, пойдет в наступление / Коллаж УНИАН, скриншот, kremlin.ru

В феврале будет два опасных периода, когда Россия, вероятнее всего, пойдет в новое наступление и попытается захватить Украину, в том числе возможна очередная попытка Путина взять Киев. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Первый период, по словам астролога, будет вблизи полнолуния, которое произойдет 5 февраля.

"В первую неделю месяца российские войска могут начать наступление на Украину. А если шизофрения Путина резко обострится, то они, в том числе, пойдут с территории Беларуси. Вероятность этого сценария составляет 20-30%", – считает Влад Росс.

Впрочем, по прогнозу астролога, у войск Российской Федерации очень мало шансов дойти до тех позиций в Киевской области, что в феврале-марте 2022 года, то есть до пригорода Киева.

"Шансы на это мизерные, никакие, но у Путина навязчивая идея – окружить Киев. Поскольку в прошлый раз российские войска все разграбили в пригородах Киева на правобережье, то в этот раз, скорее всего, они двинутся через Чернигов, чтобы выйти к Киеву на левом берегу Днепра", – отметил Влад Росс.

Второй и наиболее опасный момент в плане наступления сложится ближе к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину – в преддверии 24 февраля, утверждает астролог. По его словам, Путин слишком любит символические даты, а потому попытается, чтобы 24 февраля стало началом "великой отечественной войны 2.0".

"22-25 февраля сложится очень жесткий аспект Марса – планеты войны. Поэтому в годовщину нападения России на Украину орки, их 300-тысячное войско, может снова начать наступать на нашу страну", – уточнил Влад Росс.

Прежде всего, по словам астролога, российские войска будут наступать в Донецкой области, чтобы захватить ее всю.

"Для Донецкой области это может быть эпохальный момент. Если погода будет способствовать продвижению войск с севера, то российские войска пойдут и с территории Беларуси. Путин хочет окружить Киев, а также завладеть Ровенской АЭС. На мой взгляд, вероятность повторного похода на Киев ближе к концу февраля – 50%, на Ровенскую АЭС – больше. Как бы там ни было, основные бои будут в Донецкой области, ведь главная цель Путина сейчас – взять Славянск и Краматорск", – прогнозирует Влад Росс.

При этом астролог отметил, что в феврале вряд ли существует большая опасность для Запорожской или Днепропетровской областей. На этом направлении, по его словам, может несколько обостриться ситуация, возможны даже отдельные небольшие прорывы противника, однако большого наступления российских войск там не будет.

"Более того, в Запорожской области, скорее, украинские войска неожиданным образом создадут выигрышные комбинации", – добавил Влад Росс.

Астролог уверен, что решение о начале новой наступательной операции Путин будет принимать в последний момент

"Путин – очень нерешительный человек. Он – Весы, а это самый нерешительный знак зодиака. А в гороскопе Путина просто скопление планет в знаке Весов", – пояснил Росс.

Впрочем, когда бы российские войска ни начали новое масштабное наступление, их ждет поражение, убежден астролог.

"В натальной карте Путина в феврале 2023 года Сатурн, символ ниспровержения, соединится с планетой его власти – Юпитером. Это говорит о том, что в это время будет нанесен мощнейший удар по власти хозяина Кремля. По сути, февраль станет точкой отсчета падения Путина, и именно в феврале его вертикаль власти будет сломана. Так что новое нападение на Украину превратится в сплошной кошмар для Путина. Ведь если российские войска пойдут в наступление, Путин точно проиграет, Россию будет ждать полнейшее поражение уже в марте-апреле 2023 года, а в июне, возможно, уже и Крым будет под контролем Украины, если не весь, то бо́льшая его часть", – подытожил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для России и Путина на 2023 год, и, по его прогнозу, уничтожение российских войск в этом году ускорится в два-три раза, в результате чего гробы будут в каждом российском доме. Также Влад Росс составил прогноз для Украины на 2023 год и предупредил о самых опасных его периодах.

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