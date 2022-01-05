Невероятный успех, крепкая любовь и денежное везение: всего один знак зодиака станет самым счастливым в 2022 году

Представитель стихии огня - самый везучий знак 2022 года.
В новый год Черного Водяного Тигра на полную поддержку покровителя 2022 года может рассчитывать только один знак зодиака.
Гороскоп Таро на 2022 год расскажет, кому в этом году стоит рассчитывать только на собственные силы и упорно преодолевать трудности, а кто приобретет бесценный жизненный опыт и сможет заручиться поддержкой фортуны в любых начинаниях.
О том, кто сможет рассчитывать на покровительство Черного Тигра, достаток и благополучие, читайте в материале: Китайский гороскоп 2022: необычайная удача, исполнение желаний, счастье в любви и деньгах в год Тигра.
Астрологи, среди всех знаков зодиакального круга выделили всего один, у которого в 2022 году все будет складываться как нельзя лучше. Людям, рожденным под знаком Льва будет сопутствовать невероятная удача.
Огненные Львы в этом году смогут рассчитывать на поддержку своего дикого сородича – Тигра. В 2022 году вы будете ощущать внутренний подъем и прилив сил, которые помогут вам справиться с проблемами и трудностями. Приобретенный жизненный опыт впоследствии не раз пригодится и вам и вашим близким людям.
Звезды советуют тщеславным Львам в этом году усмирить гордыню. Успехи могут вскружить вам голову, однако не стоит ставить себя выше родственников и коллег. Это будет только мешать в достижении поставленной цели. Судьба не поскупится на щедрые подарки – вас порадует финансовая стабильность и уверенность в будущем.
Мужчины-Львы в 2022 году будут полны энергии и энтузиазма, которые помогут им достичь карьерных высот и преодолеть любые затруднения. В этом году вы можете рассчитывать на поддержку родных и близких людей – они ваш надежный тыл и всегда придут на помощь. В таком бешеном рабочем ритме не забывайте уделять им внимание.
Женщины-Львы будут наслаждаться вниманием противоположного пола. Ваша жизненная энергия просто бьет ключом и привлекает новых людей. В профессиональной сфере возможны позитивные изменения – выгодное деловое предложение или повышение заработной платы. Необходимо правильно планировать бюджет и вовремя прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
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