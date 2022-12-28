Невероятные и фантастические события: астролог рассказал, чего ждать от транзита Юпитера и Сатурна

Астролог Влад Росс рассказал о точном аспекте Юпитера и Сатурна 19 июня 2023 года и о том, как это астрологическое явление повлияет на события.
По словам специалиста, транзит Юпитера и Сатурна в сочетании с быстрыми планетами во второй половине июня и начале июля сформирует очень удачную конфигурацию, которая даст всем нам шансы для реализации самых разных идей, планов и проектов.
"И тут многое будет зависеть не от случайностей и стечения обстоятельств, а от верного планирования и расчетов. Хотя Сатурн в Рыбах может несколько сбивать прицелы, Юпитер будет его приземлять, а это важно для достижения успеха. Не исключено, что в это время найдут свою практическую реализацию те идеи, которые раньше казались невероятными и фантастическими", - сказал в интервью Главреду астролог Влад Росс.
По его словам, будет получаться решать сложные задачи, если не опускать руки и завершать начатое в июне.
"Кроме того, большая концентрация внимания будет на материальных ценностях, ресурсах, практическом применении навыков и знаний, а страхи отойдут на второй план", - добавил специалист.
Ранее Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.
Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.
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