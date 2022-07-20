Необычные виды зелени, которые обязательно стоит посадить на даче - ТОП-3

Земляничный шпинат, амарант и кервель обязательно стоит посадить в огороде / Фото ua.depositphotos.com

На любом дачном участке принято садить зелень, ведь она незаменима при приготовлении практически всех блюд круглый год. Если вам надоели привычные укроп и петрушка, то можете попробовать посадить необычные виды зелени.

Земляничный шпинат

У этого растения много названий, в том числе его называют шпинатом-малиной или шпинатом многолистным. Это однолетняя овощная зелень, которая имеет весьма загадочный внешний вид.

Чем полезен шпинат земляничный? По наличию железа шпинат-малина – настоящий чемпион среди овощных культур. Кроме того, содержит белки, моно- и дисахариды, богатый набор витаминов, микро- и макроэлементы.

Листья шпината-малины можно добавлять в салаты, консервировать (солить, мариновать, замораживать). Также из листьев можно готовить супы и котлеты. Из ягод земляничного шпината выжимают сок, варят компоты, делают варенье, украшают ими гарниры и вторые блюда, пудинги.

Земляничный шпинат / Фото ua.depositphotos.com

Как выращивать шпинат земляничный

Шпинат-малина неприхотлив и холодостоек. Прекрасно растет даже на песке. Посев в грунт проводят как только сойдет снег. С появлением двух настоящих листочков всходы прореживают, удаляя наиболее слабые ростки.

Шпинат можно высевать семенами и под зиму (по аналогии с другими однолетними зелеными культурами).

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Кервель

Кервель – это однолетнее холодостойкое скороспелое и очень неприхотливое растение.

Чем полезен кервень:

является источником белка, витамина С, рутина, минеральных солей, аскорбиновой кислоты;

легко переваривается и хорошо усваивается организмом;

улучшает аппетит и благотворно влияет на работу органов пищеварения.

Кервель можно добавлять в салаты. его аромат и вкус хорошо сочетается со свежими огурцами и помидорами, молодым картофелем, зеленым горошком, птицей и свининой, жареной и тушеной рыбой.

Кервель ажурный / Фото Википедия

Как вырастить кервель

Кервель растет на любых некислых почвах. Если почва легкая и плодородная, урожай будет выше. Кустики кервеля получаются похожими на зелёные шары диаметром более 20 см.

Кервель любит затененные участки, поэтому его можно выращивать под плодовыми деревьями.

При недостатке влаги в почве быстро зацветает, а зелень грубеет и приобретает неприятный привкус.

Перед посевами почву нужно перекопать, внести компост (из расчёта одно ведро на 1 кв. м) и комплексное минеральное удобрение.

После намачивания семян всходы появляются на 10-12 день. При отрастании растений до 5 см. проводят прореживание. Для непрерывного получения свежей зелени кервеля высевают многократно, примерно каждые 20 дней.

Амарант

Амарант- еще один необычный, но очень полезный вид зелени. В его составе есть уникальный белок высшего качества, содержащий незаменимую для человеческого организма аминокислоту. В Японии питательность зелени амаранта сравнивают с мясом кальмара.

Чем полезен амарант:

Отвар из цветков амаранта повышает иммунитет организма, выводит из него все шлаки, восстанавливает клетки печени, препятствует возникновению раковых опухолей, расщепляет жиры и помогает быстрому похудению.

Восстанавливает работу щитовидной железы и органов внутренней секреции.

Регулярное употребление амаранта приводит к снижению холестерина и сахара в крови, способствует укреплению стенок сосудов и нормализации работы мочеполовой системы.

Благотворно влияет на сердце и артериальное давление.

Успокаивает аритмию и тахикардию.

По вкусу молодые листья амаранта схожи со шпинатом. Их употребляют в свежем, сушеном консервированном виде. Используют в салатах, супах, мясных и рыбных блюдах, в приготовлении соусов, запеканок, в качестве начинки для пирогов.

Из цветков варят компоты, а также добавляют их в вино и коктейли. Из них получается вкусное варенье, особенно с добавлением лимона.

Амарант / Фото ua.depositphotos.com

Как вырастить амарант

В начале мая семена амаранта можно сеять сразу в грунт. Семена амаранта очень мелкие, поэтому их перемешивают с песком в соотношении 1:3 и сеют маленькими щепотками.

В первый месяц растения будут развиваться очень медленно, потом рост ускоряется так, что амарант за сутки вырастает на 5-7 см.

Амарант растет высотой до метра с длинными очень красивыми метелками цветков, окрашенных в ярко-красный или темно-бордовый цвет. Сажать это растение нужно на открытом хорошо освещенном месте.

Амарант имеет мощную корневую систему, поэтому до ближайших грядок должно быть расстояние не меньше двух метров, иначе амарант может "отнимать" питательные вещества у других культурных растений.

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