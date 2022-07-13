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Как вырастить укроп без зонтиков - секрет опытных огородников

13 июля 2022, 01:34

Если вам не нужен укроп для консервирования, то лучше выращивать его без зонтиков. Получить много ароматной зелени помогут дачные хитрости.

Как вырастить укроп на зелень
Как вырастить укроп на зелень / Фото pixabay.com

Укроп - вкусная и ароматная зелень, которую любят многие. Сочные листочки можно добавлять практически в любое блюдо, а еще - сушить и замораживать на зиму. Вырастить укроп на дачном участке или даже на подоконнике не составит труда даже для неопытного огородника. Если вам не нужен укроп для консервирования, то лучше выращивать его без зонтиков. Для этого придется применить некоторые хитрости.

Как вырастить укроп на зелень

Самое первое, что нужно сделать, это поместить семена укропа в марлю и замочить в теплой (около 50ºС) воде на трое суток. Воду нужно менять 2-3 раза в день.

Когда появятся первые ростки, семена нужно выложить на марлю и накрыть. Ткань постоянно увлажнять. В помещении, где "живут" семена, необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже 22ºС. В целом, период проращивания занимает до 5 суток.

Проросшие семена высаживают в лунки диаметром около 10 см кучками, не разделяя их. Если нарушить это правило, то кусты будут редкими и вытянутся вверх, образовав зонтики. После посева ямки закапывают и обильно поливают водой.

Когда зелень прорастет, постепенно окучивайте ее, чтобы образовалась мощная корневая система.

Когда садить укроп

Сеять укроп можно в конце апреля-начале мая, когда температура воздуха прогреется до 15ºС и не будет ночных заморозков. Если вы хотите вырастить укроп на балконе или подоконнике, то посев лучше производить в конце февраля.

Можно ли сажать укроп в конце июля? Огородники не видят причин этого не делать, ведь всходы появляются довольно быстро - примерно через 2 недели. Поэтому до конца лета можно собрать урожай.

Что любит укроп

Укропу нравятся солнечные места и плодородные рыхлые нейтральные почвы. В тени растения вытягиваются и растут бледными.

Укроп будет плохо расти, если на земле образуется плотная корка.

Не будет урожая, если посадить укроп на кислой почве и там, где застаивается вода.

Укроп хорошо переносит засуху, но если его регулярно поливать, то урожай зелени будет выше.

Обычно укроп не нуждается в подкормке. Но если он плохо растет, то на протяжении периода вегетации растение можно дважды удобрить. Для этого в 10 л воды разведите по 25 г селитры аммиачной и калийной соли. В качестве удобрения можно также использовать коровяк (1:6).

Ранее Главред писал, почему укроп желтеет прямо на грядке и как с этим бороться.

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