Как с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарии

Пришел долгожданный сезон апельсинов и мандарин, кожуру которых можно использовать с пользой.
Кожуре цитрусовых, которую большинство людей выбрасывает в мусорку, можно найти неожиданное применение. Она может пригодиться не только в кулинарии, но и поможет вам в уборке дома, садоводстве и даже при уходе за собой.
Как использовать лимонную кожуру:
- Добавьте лимонную кожуру в чай.
- Приготовьте цукаты. Для необходимо измельчить кожуру и замочить её на сутки, периодически меняя воду. Получившеюся массу нужно бросить в сладкий кипяток и варить в течение часа. Далее цукаты выложите на сухую поверхность и дайте им высохнуть.
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- Приготовьте лимонный бренди. Нарежьте кожуру на кусочки и добавьте их в ёмкость с бренди. Напиток должен настаиваться 3–4 недели.
Как использовать апельсиновую кожуру:
- Положите кусочек кожуры в стакан с водой и поставьте в холодильник. Вода станет вкуснее и ароматнее.
- Добавьте апельсиновые корки в пакет с коричневым сахаром, чтобы сахар не засох.
- Сделайте натуральный скраб, смешав сахар, цедру и различные масла.
Что можно сделать из кожуры любых цитрусовых
- Сделайте саше из смеси разных цитрусовых корочек и положите в шкаф или ванную. Это не только придаст замечательный аромат, но и поможет избавиться от моли.
- Замаскируйте неприятные запахи на кухне. Кожуру можно добавить в мусорный пакет, если недавно вы выбросили, например, чесночную шелуху.
- Измельчённые корки являются основой для компоста, так как делают почву более плодородной. Кроме того, запах цитрусовых отпугнёт кошек и собак от грядок. Поэтому ими можно протирать домашние растения, чтобы животные не покушались на них.
- Пожуйте цитрусовую кожуру после еды, чтобы освежить дыхание.
- Залейте корочки небольшим количеством воды и поставьте на медленный огонь. По квартире распространится свежий приятный запах.
- Удалите с помощью кожуры смолу или жвачку с подошвы обуви.
- Смешайте в блендере тёплую воду и корочки пары цитрусовых. Такой состав избавит вас от нежелательных муравейников в саду.
- Добавьте в ванну пудру из корочек для аромата.
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Автор: Сергей Кущ