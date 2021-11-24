Как с пользой использовать цитрусовую кожуру: пригодится не только в кулинарии

Что можно сделать из кожуры любых цитрусовых / harchi.info

Кожуре цитрусовых, которую большинство людей выбрасывает в мусорку, можно найти неожиданное применение. Она может пригодиться не только в кулинарии, но и поможет вам в уборке дома, садоводстве и даже при уходе за собой.

Как использовать лимонную кожуру:

Добавьте лимонную кожуру в чай.

Приготовьте цукаты. Для необходимо измельчить кожуру и замочить её на сутки, периодически меняя воду. Получившеюся массу нужно бросить в сладкий кипяток и варить в течение часа. Далее цукаты выложите на сухую поверхность и дайте им высохнуть.

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​​​​Приготовьте лимонный бренди. Нарежьте кожуру на кусочки и добавьте их в ёмкость с бренди. Напиток должен настаиваться 3–4 недели.

Как использовать апельсиновую кожуру:

Положите кусочек кожуры в стакан с водой и поставьте в холодильник. Вода станет вкуснее и ароматнее.

Добавьте апельсиновые корки в пакет с коричневым сахаром, чтобы сахар не засох.

Сделайте натуральный скраб, смешав сахар, цедру и различные масла.

Что можно сделать из кожуры любых цитрусовых

Сделайте саше из смеси разных цитрусовых корочек и положите в шкаф или ванную. Это не только придаст замечательный аромат, но и поможет избавиться от моли.

Замаскируйте неприятные запахи на кухне. Кожуру можно добавить в мусорный пакет, если недавно вы выбросили, например, чесночную шелуху.

Измельчённые корки являются основой для компоста, так как делают почву более плодородной. Кроме того, запах цитрусовых отпугнёт кошек и собак от грядок. Поэтому ими можно протирать домашние растения, чтобы животные не покушались на них.

Пожуйте цитрусовую кожуру после еды, чтобы освежить дыхание.

Залейте корочки небольшим количеством воды и поставьте на медленный огонь. По квартире распространится свежий приятный запах.

Удалите с помощью кожуры смолу или жвачку с подошвы обуви.

Смешайте в блендере тёплую воду и корочки пары цитрусовых. Такой состав избавит вас от нежелательных муравейников в саду.

Добавьте в ванну пудру из корочек для аромата.

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