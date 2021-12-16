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"Не для наших бабушек": Комаровский рассказал о вреде капель и капсул от сердца

16 декабря 2021, 08:06
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Доктор советует сразу же обращаться к специалистам.

Доктор Евгений Комаровский / postila, скриншот с видео

Популярные капли и капсулы "от сердца" могут серьезно навредить. Доктор Евгений Комаровский рассказал, что очень часто в состав таких капель входят сильные успокаивающие компоненты.

Врач на своем YouTube-канале отметил, что когда у человека болит сердце, то в первую очередь необходимо поставить диагноз:

  • определить артериальное давление,
  • не нарушено ли питание сердечной мышцы,
  • нет ли расстройств ритма сердца.

После обследования человеку необходимо дать рекомендации по образу жизни, физическим нагрузкам, питанию, ограничению количества соли и т.д.

При этом человек должен прийти на консультацию к своему семейному врачу и получить нормальное лечение. Доктор поможет стабилизировать артериальное давление, улучшить кровообращение сердечной мышцы, стабилизировать ритм сердца.

По словам Комаровского, все это не для наших бабушек. Наша бабушка с больным сердцем капает себе капельки, после чего ложиться и ждет инфаркта или инсульта.

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Читайте такжеКомаровский назвал штамм коронавируса, который сейчас больше всего угрожает украинцам"Я считаю, что все эти сердечные капельки, которые не используются ни в одной стране с цивилизованным здравоохранением и не входят ни в один цивилизованный протокол лечения, просто убивают наших бабушек", - заявил медик.

Комаровский подчеркнул, что если у вас появились проблемы с сердцем, то необходимо обращаться к специалистам и получить нормальную схему лечения.

Ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал три диагноза, которых на самом деле не существует в доказательной медицине. Это вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез. Эти "болезни" врачи лечат стандартным набором средств.

"Таких диагнозов, как вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез – не существует. У каждого такое было, и всем это лечили капельницами и уколами", - сказал Комаровский.

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Автор: Сергей Кущ
viber
сердце Евгений Комаровский
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