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Комаровский поведал, с какого возраста ребенок должен чистить зубы

15 декабря 2021, 22:13

Для того, чтобы приучить ребенка чистить зубы, необходимо начать это делать в бессознательном возрасте.

Комаровский
Комаровский о том, когда детям нужно начинать чистить зубы / Скриншот

Доктор Комаровский рассказал, что детям нужно учиться чистить зубы еще с бессознательного возраста.

Как только у ребенка появился хоть один зуб - нужно начинать чистку, отметил врач-педиатр в новом выпуске рубрики Спроси у Комаровского на канале "Украина".

"В некоторых случаях можно начинать чистить зубы еще до их появления, посредством массажа десен. Очень важно, чтобы чистка зубов вошла у ребенка в привычку, чтобы это воспринималось им как обязательное условие нормальной жизни", - сказал медик.

Для того, чтобы приучить ребенка чистить зубы, необходимо начать это делать в бессознательном возрасте. А папа и мама должны показывать пример своим поведением в этом аспекте.

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"Прежде всего, ребенок должен видеть, как папа и мама чистят зубы. Взяли малыша на руку и пошли чистить зубы, чтобы ребенок смотрел", - резюмировал Комаровский.

Ранее Главред писал о том, что Комаровский высказался о вакцинации от коронавируса детей как здоровых, так и уже после перенесенной болезни. Педиатр отметил, что для ребенка такая прививка действительно нужна, и объяснил почему.

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