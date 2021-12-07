Этих диагнозов на самом деле не существует: Комаровский развенчал мифы о трех популярных болезнях

Комаровский назвал три популярные болезни, которых на самом деле не существует / УНИАН

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал три диагноза, которых на самом деле не существует в доказательной медицине. Это вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез. Эти "болезни" врачи лечат стандартным набором средств.

"Таких диагнозов, как вегетососудистая дистония, дисбактериоз и диатез – не существует. У каждого такое было, и всем это лечили капельницами и уколами", - сказал Комаровский в программе Хард с Влащенко.

По словам врача, тактика у медиков скорой помощи простая. При жалобах на боль в голове они ставят укол магнезии, от которого болят ягодицы. В результате пациент забывает о боли в голове.

"Это называется лечение! Или капельницу ставили, вся рука затекла. Вот это меня полечили", - рассказал Комаровский.

Когда ставят диагноз вегетососудистая дистония

"Симптомами" вегетососудистой дистонии обычно считают постоянное чувство тревоги, скачки давления, ускоренное сердцебиение, боли в сердце без особых причин, головокружение, повышенную температуру тела и головные боли.

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Однако такие проявления – не заболевание, а синдром. Он возникает при многих заболеваниях, а врач должен найти причину.

Дисбактериоз - симптомы

Обычно такой диагноз ставят людям, которые жалуются на проблемы пищеварения: боли в животе, диарею, запоры, вздутие. Также в высыпаниях у детей, которые связаны с пищеварением, обычно также "обвиняют" дисбактериоз.

На самом деле в организме человека живет много микроорганизмов (бактерии, вирусы и грибы), и ни один анализ не может подтвердить или опровергнуть наличие дисбактериоза.

Диатез

Эта "болезнь" проявляется в виде аллергии и сыпи, является реакцией организма на элементарные раздражители. Но на самом деле такого диагноза тоже в медицине не существует.

Чаще всего диатез "диагностируют" у детей, так как у них желудочно-кишечный тракт, нервная и иммунная система еще не полностью зрелые, а реакция на определенную пищу может быть разной.

Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский рассказал, как врачи превращают свои услуги в бизнес. По словам медика, врачам нужно платить достойную зарплату, иначе вскоре здесь некому будет работать - доктора будут уезжать заграницу.

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