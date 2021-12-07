Названы чудо-растения, убивающие вирусы в доме

Некоторые растения убивают вирус в доме / pixabay

Врач-терапевт Тимур Асанов назвал список растений, которые защищают дом от вирусов и бактериальных инфекций.

По его словам в эфире программы на Радио 1, в эфирных маслах растений есть фитонциды, оказывающие антисептический эффект.

Наибольшей способностью обеззараживания помещения обладает эвкалипт и миниатюрные цитрусовые деревья - лимон, апельсин, мандарин. Эти растения очищают пространство, и таким образом, оно становится непригодным для патогенов.

"Хвойные - пихта, можжевельник и другие - также содержат много эфирных масел с антисептическим эффектом, которые, испаряясь, делают атмосферу в жилище почти стерильной", - сказал Асанов.

Отлично для дезинфекции помещений подойдет мирт, который нейтрализует палочку Коха, вызывающую туберкулез, и снижает активность вирусов.

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Вирусы в доме также убивают лаванда и лук с чесноком.

Напомним, ранее специалист по питанию Дженнифер Брунинг раскрыла способ, который поможет отметить Новый год по всем традициям, и при этом не навредить своей фигуре.

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