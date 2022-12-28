Названо самое плохое место для Wi-Fi роутера в квартире - ставить девайс категорически запрещено

В двух комнатах в квартире запрещено ставить роутер. В одной из них устройство будет плохо работать, во второй - навредит здоровью.

Где должен стоять вай фай роутер / Фото ua.depositphotos.com

Wi-Fi роутер - неизменный атрибут любой квартиры, дома или офиса. Обычно его ставят там, куда удалось протянуть кабель, но на самом деле к вопросу размещения роутера стоит отнестись более внимательно, поскольку роутер можно ставить не во всех комнатах. От его размещения напрямую зависит качество сигнала. Где должен стоять вай фай роутер - разобрался Главред.

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Где и как должен стоять вай фай роутер

Роутер должен находиться в месте, которое наиболее доступно для каждой комнаты или для большинства из них. Стоит принимать во внимание количество стен, которые могут вредить качеству сигнала. Особенно это касается бетонных стен - они хорошо поглощают сигнал, вследствие чего он проходит значительно хуже.

Для максимальной скорости следует держать девайс вертикально и не класть его на бок. Антенны должны всегда быть в позиции к верху, что позволит хорошо передавать и принимать сигнал.

Wi-Fi роутеры лучше ставить на большой высоте, оптимальный вариант - разместить устройство на высоте в 1,5-2 метра. В основном современные гаджеты имеют крепления для стен.

Роутер подвержен нагреванию и даже перегреванию. Эксперты не рекомендуют размещать устройство возле батареи или в месте, которое плохо проветривается.

Также роутерам лучше не находиться рядом с еще какой-то электротехникой.

Если у вас два Wi-Fi роутера, то для корректной работы каждого из них рекомендуется их работа на разных частотах. Например первый на частоте 2,4 Ггц, а второй – 5 Ггц.

Самое плохое место для Wi-Fi роутера

Никогда не следует ставить маршрутизатор в кухне, это самое плохое место в квартире для роутера. Дело в том, что сигнал может легко прерваться из-за воздействия других кухонных приборов - микроволновки, холодильника, электрочайника, мультиварки.

Где нельзя ставить роутер в квартире

Wi-Fi роутер нельзя ставить возле зеркал или аквариумов, поскольку они могут мешать сигналу, исходящему от маршрутизатора.

Можно ли ставить роутер рядом с телевизором? Нет, нельзя - ни рядом, ни непосредственно на нем.

Блокировка сигнала также может произойти, если поставить устройство в шкаф.

Во время новогодних праздников не стоит держать Wi-Fi роутер слишком близко к елке. Это может оказать серьезное влияние на скорость работы интернета.

Можно ли ставить роутер в спальне

Wi-Fi роутеры распространяют электромагнитное и радиочастотное излучение. Поэтому спальня - не самое лучшее место для девайса, иначе вы будете постоянно подвержены чрезмерному воздействию электромагнитного и радиочастотного излучения. Причем чем ближе роутер к вам, тем сильнее воздействие, что может отрицательно сказаться на здоровье.

Какие проблемы могут возникнуть, если спать рядом с роутером:

нарушение метаболизма глюкозы в головном мозге;

нарушение клеточного метаболизма;

тиннитус, который еще называется звоном в ушах;

проблемы с памятью;

нарушение сна.

Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли спать в комнате, где стоит роутер, ответ будет - нет. В целом, лучше сохранять безопасное расстояние от маршрутизатора Wi-Fi: около 8-12 метров в зависимости от его мощности.

Можно ли держать роутер постоянно включенным

Некоторые выключают роутер на ночь, но на самом деле в этом нет смысла, поскольку он не получит жизненно важных обновлений.

В то же время раз в месяц полезно перезагружать девайс, это поможет избежать многих проблем.

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