Названо самое плохое место для Wi-Fi роутера в квартире - ставить девайс категорически запрещено

Wi-Fi роутер - неизменный атрибут любой квартиры, дома или офиса. Обычно его ставят там, куда удалось протянуть кабель, но на самом деле к вопросу размещения роутера стоит отнестись более внимательно, поскольку роутер можно ставить не во всех комнатах. От его размещения напрямую зависит качество сигнала. Где должен стоять вай фай роутер - разобрался Главред.
Ранее мы писали: Как установить роутер в квартире, чтобы не было проблем с Интернетом.
Где и как должен стоять вай фай роутер
Роутер должен находиться в месте, которое наиболее доступно для каждой комнаты или для большинства из них. Стоит принимать во внимание количество стен, которые могут вредить качеству сигнала. Особенно это касается бетонных стен - они хорошо поглощают сигнал, вследствие чего он проходит значительно хуже.
Для максимальной скорости следует держать девайс вертикально и не класть его на бок. Антенны должны всегда быть в позиции к верху, что позволит хорошо передавать и принимать сигнал.
Wi-Fi роутеры лучше ставить на большой высоте, оптимальный вариант - разместить устройство на высоте в 1,5-2 метра. В основном современные гаджеты имеют крепления для стен.
Роутер подвержен нагреванию и даже перегреванию. Эксперты не рекомендуют размещать устройство возле батареи или в месте, которое плохо проветривается.
Также роутерам лучше не находиться рядом с еще какой-то электротехникой.
Если у вас два Wi-Fi роутера, то для корректной работы каждого из них рекомендуется их работа на разных частотах. Например первый на частоте 2,4 Ггц, а второй – 5 Ггц.
Самое плохое место для Wi-Fi роутера
Никогда не следует ставить маршрутизатор в кухне, это самое плохое место в квартире для роутера. Дело в том, что сигнал может легко прерваться из-за воздействия других кухонных приборов - микроволновки, холодильника, электрочайника, мультиварки.
Где нельзя ставить роутер в квартире
Wi-Fi роутер нельзя ставить возле зеркал или аквариумов, поскольку они могут мешать сигналу, исходящему от маршрутизатора.
Можно ли ставить роутер рядом с телевизором? Нет, нельзя - ни рядом, ни непосредственно на нем.
Блокировка сигнала также может произойти, если поставить устройство в шкаф.
Во время новогодних праздников не стоит держать Wi-Fi роутер слишком близко к елке. Это может оказать серьезное влияние на скорость работы интернета.
Можно ли ставить роутер в спальне
Wi-Fi роутеры распространяют электромагнитное и радиочастотное излучение. Поэтому спальня - не самое лучшее место для девайса, иначе вы будете постоянно подвержены чрезмерному воздействию электромагнитного и радиочастотного излучения. Причем чем ближе роутер к вам, тем сильнее воздействие, что может отрицательно сказаться на здоровье.
Какие проблемы могут возникнуть, если спать рядом с роутером:
- нарушение метаболизма глюкозы в головном мозге;
- нарушение клеточного метаболизма;
- тиннитус, который еще называется звоном в ушах;
- проблемы с памятью;
- нарушение сна.
Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли спать в комнате, где стоит роутер, ответ будет - нет. В целом, лучше сохранять безопасное расстояние от маршрутизатора Wi-Fi: около 8-12 метров в зависимости от его мощности.
Можно ли держать роутер постоянно включенным
Некоторые выключают роутер на ночь, но на самом деле в этом нет смысла, поскольку он не получит жизненно важных обновлений.
В то же время раз в месяц полезно перезагружать девайс, это поможет избежать многих проблем.
Ранее Главред писал, как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света.
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