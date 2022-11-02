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Как установить роутер в квартире, чтобы не было проблем с Интернетом

2 ноября 2022, 05:00

Перебои с Интернетом могут возникать не только из-за проблем с оборудованием и настройками, но по причине неправильного местоположения вай-фай роутера в доме.

Квартира, вай-фай роутер
Роутер в квартире лучше установить в центральной комнате, тогда можно обеспечить оптимальный сигнал / Коллаж ua.depositphotos.com

Перебои с Интернетом сегодня для каждого из нас превращаются в большое неудобство. Сеть обеспечивает нам связь – как с близкими, так и со всем внешним миром. Всемирная паутина позволяет всегда оставаться в курсе всех событий, особенно в эпоху информации и массового контента. Интернет может пропадать по разным причинам, основные из них можно решить либо обращением к провайдеру, либо правильной установкой вай-фай роутера в квартире или частном доме.

Почему пропадает Интернет

Иногда возникает проблема, когда доступ к интернету пропадает и снова появляется. В подобных случаях проблема может быть из-за провайдера. Поэтому лучше обратиться в техподдержку и сообщить о неполадках. Компания может заменить кабель, провести замену оборудования или же сделать ремонтные работы.

Интернет у большинства людей подключен через оптоволоконный кабель. Когда что-то не работает, нужно проверить кабель витой пары, который идет к роутеру, и само подключение к ПК. Если индикатор разъема горит красным цветом, а не зеленым или желтым, как нам нужно, возможно, где-то случился обрыв кабеля.

Как понять, правильно ли работает вай-фай роутер

Чтобы выяснить, правильно ли у вас работает маршрутизатор и сетевая плата, нужно найти диспетчер устройств. В Windows 10 достаточно нажать правой клавишей мыши на значок Microsoft, который находится слева в углу на экране. Находим раздел Сетевые адаптеры. Увидите восклицательный знак напротив устройства – есть проблемы. Если все в порядке, будет написано, что устройство работает нормально.

Правильно ли введены настройки

Чаще всего подключение к сети проводится один раз. Но настройки по разным причинам могут сбиваться. Проверьте, правильно ли введены все данные.

Вирусы и работа Интернета

Периодически во время работы в сети можно подхватить какое-либо вирусное программное обеспечение. Оно способно блокировать соединение, или даже скачивать из Интернета какие-то программы и файлы.

Чтобы проверить, не блокирует ли соединение вирус, зайдите в Безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов. Попасть в раздел можно следующим образом: перед загрузкой Windows зажимаем F8 и выбираем этот режим.

Как избавиться от перебоев с Интернетом

Когда проблемы с работой Wi-Fi ройтера, можно попробовать перезапустить сетевое устройство. Самый оптимальный вариант – отключить от питания компьютер и роутер, после чего заново запустить роутер и компьютер.

Вполне вероятно, что этот простой способ поможет решить вашу проблему.

Интернет-соединение может быть нестабильным именно по причине проблем с вай-фай роутером. Неполадки могут быть вызваны старой прошивкой, которую лучше обновить. Обычно она скачивается с сайта производителя. Главное – не скачивать ПО на посторонних сайтах,

Надо проверить, в какие конкретно моменты возникают сбои. Если неполадки появляются во время запуска онлайн-игр, загрузки файлов через торрент-трекеры или подключения других устройств, мощности вашего роутера недостаточно. Лучше купить новый.

Порой Интернет через вай-фай роутер обрывается в отдельном помещении. Тогда надо увеличивать радиус действия сети. Обычно в таких случаях переносится либо сам маршрутизатор, либо проводится установка еще одной точки доступа Wi-Fi.

Где лучше ставить wifi роутер

Нужно, чтобы для распространения вай-фай сигнала не было препятствий. Лучший вариант, когда сигнал свободно проходит через открытые дверные проемы, а также арки. Тогда сигнал будет наиболее сильным.

Маршрутизатор надо разместить так, чтобы на участке, где идет сигнал, было как можно меньше препятствий. Самым сильным сигнал будет в комнате, где расположен роутер. Установка роутера в квартире в ее середине станет хорошим вариантом.

Роутер можно разместить в прихожей – коридоре, холле – или же центральной комнате. Часто из прихожей видна каждая комната, и из которой все устройства будут подключаться к вай-фай.

К примеру, можно размещать wi-fi роутер на внешней стене прихожей, коридора, на невысоком шкафу.

Если решили поставить роутер в центральной комнате, что станет наиболее оптимальным решением, устройство можно разместить на столе, полке, тумбе невысоком шкафу. Тогда у вас будет самое лучшее покрытие сигналом вай-фай. Маршрутизатор не должен находиться слишком высоко, иначе испортится сигнал.

Wi-Fi безлимитный интернет
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