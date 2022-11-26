Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

Интернет по вай фай роутеру до 5 часов без света может работать, если подключаться через USB-провода DC, два павербанка и оптический терминал.
Многие украинцы из-за ракетных ударов России сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями электроснабжения. Людям приходится думать, как найти Интернет, когда нет света. Проблему можно решить при помощи повербанка, который можно подключить к Wi-Fi роутеру. Если ваш провайдер подключен к бесперебойным линиям, и они работают в условиях, когда нет электроэнергии, вам удастся вернуться онлайн.
Как узнать, будет ли Интернет без света
Для того чтобы разобраться, сможете ли вы настроить Сеть в условиях отсутствия электричества, позвоните своему провайдеру. Спросите, есть ли у компании подключение к бесперебойной сети. К примеру, к линиям, которые будут работать, даже когда перебои со светом. Также оборудование провайдера может быть подключено к аккумуляторам.
Задайте вопрос о том, сколько вольт нужно, чтобы роутер провайдера заработал. Бывает, информация указана уже на устройстве. Зачастую большинство Wi-Fi роутеров работают от 9 или 12 Вольт.
Если на горячей линии вам скажут, что возможности провайдера позволяют получить Интернет, когда отсутствует электричество, можно приступать к настройке.
Что делать, чтобы роутер работал, когда выключили свет
Для настройки Сети без электричества через вай-фай роутер вам необходимы:
- Специальный кабель (с триггерами для измерения напряжения зарядного устройства до 12 Вольт). Кабель надо добыть в обязательном порядке, чтобы роутер работал через повербанк;
- Ноутбук;
- Повербанк;
Проверьте, чтобы кабель был USB. Толщина должна составлять о 5,5 мм.
Как подключить повербанк к вай фай роутеру
Инструкция для подключения павербанка к роутеру вполне простая. Если у вас уже есть все необходимое, нужно действовать по следующему алгоритму:
Вставьте кабель с триггером в ваш роутер, а другой конец провода просто подсоедините к повербанку
Пару минут – и Интернет по Wi-Fi роутеру без света должен заработать.
Как подключить роутер к павербанку – еще один способ
Не сработал первый вариант, переходите ко второму. Что для этого нужно:
- Два USB-провода DC;
- 2 повербанка
- Оптический терминал
Берем один повербанк и подключаемся к оптическому терминалу. Второй подключаем уже к вай фай роутеру. Для организации такого подключения используем USB-провод DC, размер которого должен составлять размер 5,5 х 2,1 мм.
Если все удастся сделать, Интернет по вайфаю будет работать около 5 часов.
Впрочем, все зависит от мощности повербанков, которые у вас есть.