Как подключить повербанк к роутеру и быть с Интернетом даже без света

Настроить Интернет без электричества можно, если ваш провайдер подключен к бесперебойным сетям или аккумуляторам / Коллаж ua.depositphotos.com, УНИАН

Многие украинцы из-за ракетных ударов России сталкиваются с плановыми и аварийными отключениями электроснабжения. Людям приходится думать, как найти Интернет, когда нет света. Проблему можно решить при помощи повербанка, который можно подключить к Wi-Fi роутеру. Если ваш провайдер подключен к бесперебойным линиям, и они работают в условиях, когда нет электроэнергии, вам удастся вернуться онлайн.

Как узнать, будет ли Интернет без света

Для того чтобы разобраться, сможете ли вы настроить Сеть в условиях отсутствия электричества, позвоните своему провайдеру. Спросите, есть ли у компании подключение к бесперебойной сети. К примеру, к линиям, которые будут работать, даже когда перебои со светом. Также оборудование провайдера может быть подключено к аккумуляторам.

Задайте вопрос о том, сколько вольт нужно, чтобы роутер провайдера заработал. Бывает, информация указана уже на устройстве. Зачастую большинство Wi-Fi роутеров работают от 9 или 12 Вольт.

Если на горячей линии вам скажут, что возможности провайдера позволяют получить Интернет, когда отсутствует электричество, можно приступать к настройке.

Что делать, чтобы роутер работал, когда выключили свет

Для настройки Сети без электричества через вай-фай роутер вам необходимы:

Специальный кабель (с триггерами для измерения напряжения зарядного устройства до 12 Вольт). Кабель надо добыть в обязательном порядке, чтобы роутер работал через повербанк;

Ноутбук;

Повербанк;

Проверьте, чтобы кабель был USB. Толщина должна составлять о 5,5 мм.

Как подключить повербанк к вай фай роутеру

Инструкция для подключения павербанка к роутеру вполне простая. Если у вас уже есть все необходимое, нужно действовать по следующему алгоритму:

Вставьте кабель с триггером в ваш роутер, а другой конец провода просто подсоедините к повербанку

Пару минут – и Интернет по Wi-Fi роутеру без света должен заработать.

Как подключить роутер к павербанку – еще один способ

Не сработал первый вариант, переходите ко второму. Что для этого нужно:

Два USB-провода DC;

2 повербанка

Оптический терминал

Берем один повербанк и подключаемся к оптическому терминалу. Второй подключаем уже к вай фай роутеру. Для организации такого подключения используем USB-провод DC, размер которого должен составлять размер 5,5 х 2,1 мм.

Если все удастся сделать, Интернет по вайфаю будет работать около 5 часов.

Впрочем, все зависит от мощности повербанков, которые у вас есть.