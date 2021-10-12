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Хорошо влияют на сердце: ученые назвали простые продукты, которые помогут избавиться от гипертонии

12 октября 2021, 20:56

С их помощью вы сможете эффективно контролировать уровень артериального давления.

Давление
Продукты можно найти почти в каждом холодильнике / УНИАН

Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может повысить риск сердечного приступа, поэтому очень важно держать его под контролем. Снизить давление может помочь регулярное употребление лимонного сока.

В цитрусовых есть витамины, минералы и растительные соединения, которые хорошо влияют на здоровье сердца, пишет Express.

Высокое кровяное давление означает, что сердцу человека приходится более напряженно работать, чтобы перекачивать кровь телом. А большое напряжение может привести к сердечному приступу.

Ученые исследовали влияние чеснока и лимонов на высокое кровяное давление. Во время эксперимента добровольцев разделили на три группы и установили для них определенную диету.

Читайте такжеКакие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученыхПервая группа употребляла по 10 г чеснока ежедневно после завтрака и обеда. Во второй группе пили лимонный сок. Также все это время им мерили давление, расспрашивали об их самоощущении.

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Поэтому употребление чеснока и сока из лимона привело к снижению уровня артериального давления и повышению комфорта пациентов.

"Согласно результатам исследования, пациентам с гипертонией может стать комфортней, употребляя лимонный сок или чеснок, тем самым более эффективно контролировать уровень артериального давления", – говорят специалисты.

Ранее мы сообщали, что кардиологи составили список продуктов, которые способны нанести ощутимый удар по сердечно-сосудистой системы.

Автор: Сергей Кущ
viber
гипертония лимон чеснок
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