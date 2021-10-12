Хорошо влияют на сердце: ученые назвали простые продукты, которые помогут избавиться от гипертонии

С их помощью вы сможете эффективно контролировать уровень артериального давления.
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, может повысить риск сердечного приступа, поэтому очень важно держать его под контролем. Снизить давление может помочь регулярное употребление лимонного сока.
В цитрусовых есть витамины, минералы и растительные соединения, которые хорошо влияют на здоровье сердца, пишет Express.
Высокое кровяное давление означает, что сердцу человека приходится более напряженно работать, чтобы перекачивать кровь телом. А большое напряжение может привести к сердечному приступу.
Ученые исследовали влияние чеснока и лимонов на высокое кровяное давление. Во время эксперимента добровольцев разделили на три группы и установили для них определенную диету.
Читайте такжеКакие пищевые привычки грозят болезнями сердца - ответ ученыхПервая группа употребляла по 10 г чеснока ежедневно после завтрака и обеда. Во второй группе пили лимонный сок. Также все это время им мерили давление, расспрашивали об их самоощущении.
Поэтому употребление чеснока и сока из лимона привело к снижению уровня артериального давления и повышению комфорта пациентов.
"Согласно результатам исследования, пациентам с гипертонией может стать комфортней, употребляя лимонный сок или чеснок, тем самым более эффективно контролировать уровень артериального давления", – говорят специалисты.
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