Какие лечебные свойства есть у грецких орехах - ответ медиков / ua.depositphotos.com

Cпециалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в специализированном кардиологическом журнале Circulation.

Грецкие орехи не только снижают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), говорят ученые, известное как "плохой холестерин", но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону.

"Частицы ЛПНП бывают разных размеров. Маленькие плотные частицы чаще связаны с атеросклерозом, зубным налетом или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях. Ежедневное употребление горсти грецких орехов — простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда включают в свой рацион орехи. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не способствуют набору веса", — сказал руководитель проекта, директор Клиники липидов Службы эндокринологии и питания Эмилио Рос.

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