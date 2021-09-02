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Какие лечебные свойства есть у грецких орехах - ответ медиков

2 сентября 2021, 01:27
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Многие люди. говорят медики, беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда включают в свой рацион орехи. Но исследователи считают - это стереотип.

Орех
Какие лечебные свойства есть у грецких орехах - ответ медиков / ua.depositphotos.com

Cпециалисты по здоровому питанию установили, что ежедневное употребление грецких орехов снижает уровень плохого холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в специализированном кардиологическом журнале Circulation.

Грецкие орехи не только снижают уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), говорят ученые, известное как "плохой холестерин", но и изменяют соотношение размеров его частиц в лучшую сторону.

"Частицы ЛПНП бывают разных размеров. Маленькие плотные частицы чаще связаны с атеросклерозом, зубным налетом или жировыми отложениями, которые накапливаются в артериях. Ежедневное употребление горсти грецких орехов — простой способ укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Многие люди беспокоятся о нежелательной прибавке в весе, когда включают в свой рацион орехи. Наше исследование показало, что полезные жиры в грецких орехах не способствуют набору веса", — сказал руководитель проекта, директор Клиники липидов Службы эндокринологии и питания Эмилио Рос.

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Напомним, ранее, сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.

viber
здоровье орехи
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