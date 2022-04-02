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"Напряжение обостряется": астролог назвала критическую точку войны и дату ее завершения

2 апреля 2022, 00:55

Эксперт утверждает, что начало мая принесет новые ограничения и жесткие условия.

Знаки Зодиака_астрология
Начало мая принесет ограничения и жесткие условия / rabstol.net

Вопрос развития военных событий в Украине интересует каждого. Этой темой занимаются практически все эксперты, в том числе астрологи. Один из них, в целях безопасности пожелавший быть неназванным, утверждает, что с 7 апреля украинцев ждет напряжение в боевых действия с российским оккупантом, которое будет держаться примерно две недели.

"Приходит поддержка, и критическая точка решится. Конец апреля обещает нам выход на дипломатию, многочисленные переговоры и компромиссы. Но мы прекрасно понимаем, что говорить - это одно, а делать - совсем другое", - отмечает астролог.

Также говорится, что дата 24 апреля запустит серьезные изменения в мир. Но, скорее всего, результаты станут явными в последних числах мая - начале июня.

"Впрочем, затмение 30 апреля выглядит очень хорошо и обещает согласование свободы коллективной и индивидуальной. То есть снова поиск разумных и неожиданных решений, договор и подчинение воли большинства. Впрочем, слова будут подкреплены новым оружием и новыми подходами к представлению информации. Хитрость и коварство, залегание на дно - таковы приоритеты агрессора", - говорит эксперт.

Читайте такжеРФ большими силами будет атаковать Украину по двум направлениям - военный экспертМежду тем, подчеркивается, что расслабляться еще рано, так как начало мая принесет новые ограничения, жесткие условия. Попытки взять под контроль территорию будут продолжены.

"В начале июня уже можно ожидать излома военной ситуации и подхода к завершению масштабных действий в таком ключе, с такими программами и намерениями, как они начинались. Изменятся тактика, начальство, настроения агрессора и всего мира", - добавляет астролог.

Кроме того, звезды показывают, что в начале августа будет неожиданная ситуация: "какой-то взрыв эмоций, стихийная неподконтрольная вспышка". Она может касаться как настроений людей, так и отдельных техногенных ситуаций, военных также, вышедших из-под контроля.

"Последствия действий, предпринятых 24.02.2022 будут разгребаться и будут окончательно завершаться в августе - в начале сентября", - заключает эксперт.

Напомним, журналисты-расследователи издания Проект раскрыли главную тайну Кремля, которая касается состояния здоровья президента РФ Владимира Путина.

Как писал Главред, мировые эксперты считают, что агрессивные и беспорядочные действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины могут быть вызваны серьезной болезнью. К таким выводам они пришли из-за "лунообразного лица" диктатора и любви к длинным столам для совещаний.

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