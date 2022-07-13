"Нам осталось полгода": астролог рассказала, когда закончится война в Украине

Гороскоп для Украины говорит о том, что война скоро закончится / Фото УНИАН, pixabay.com

Астролог Рубина Цыбульская спрогнозировала, когда закончится война в Украине. По ее словам, через шесть месяцев украинцы смогут почувствовать себя спокойно, боевые действия утихнут к концу 2022 года.

Специалист напомнила, что и в своих предыдущих прогнозах она говорила о том, что война 2022 утихнет к концу года.

Таким образом, по ее словам, примерно через шесть месяцев в Украине станет намного спокойнее.

"Поэтому осталось нам полгода. Полгода для того, чтобы мы почувствовали себя спокойно", – сказала Цыбульская на своем YouTube-канале.

По ее словам, осенью ВСУ смогут освободить многие оккупированные территории. Она призвала украинцев не возвращаться домой раньше времени, а все же дождаться осени.

Как сообщал Главред, астрологи Алексей и Анна Сухановы существует прогнозируют, что существует вероятность освобождения крупных городов Украины от оккупантов РФ. В июле 2022 года возможен переломный этап в пользу Украины.

Астролог Наталья Власенко прогнозирует, что война в Украине будет идти минимум до осени. По ее словам, лето будет очень опасным периодом.

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