"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФ

Гороскоп в Украине / pixabay

Война в Украине будет идти минимум до осени. Как прогнозируют астрологи, лето будет очень опасным периодом.

Астролог Наталья Власенко прогнозирует, что с 12 июля Раху меняет свою энергию на очень сложную.

"Это связано со смертью, глобальными переменами, период от счастья до боли, от жизни до смерти. До 13.08 очень много смертей будет, очень много экстремальных событий, завершение периода через большую боль. Государство кинет все свои ресурсы на решение чрезвычайных ситуаций", - говорит астролог.

Эксперт добавляет, что с 15 июля по 4 августа пик самых неприятных событий в Украине.

"Могут быть крупные взрывы, нарушение протоколов, зверства и насилие. То, чего все долго ждали и боялись. Самая жара начнется с 31 числа", - добавила эксперт.

Астролог отмечает, что главный герой месяца - Марс. Для Украины это означает, что лето будет переломным периодом во многом.

"Для Украины - опасность для зон развлечений(кино, тц, парки), детские зоны - учебные заведения любого типа (садики, школы, высшие заведения). Кроме того, географические центры и большие города, сердце нашей страны", - говорит астролог.

Гороскоп для Украины

Напомним, астролог Анна Ефремова дала обнадеживающий прогноз относительно дальнейших событий в войне в Украине. Она прогнозирует, что переговорный процесс может состояться в июле этого года, а в сентябре наше государство ждут значимые изменения.

Ранее астролог Ангелина Вакулина отметила, что война в Украине будет идти весь 2022 год. Она прогнозирует, что многие города Украины ждет тяжелая судьба.

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