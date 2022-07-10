"Будет много жертв": экстрасенс предсказала сроки самого кровавого периода в войне в Украине

Экстрасенс предсказала сроки самого кровавого периода в войне в Украине/ pixabay.com, Генштаб ВСУ

Активные боевые действия в войне в Украине разгорятся в июле. В этом месяце может быть много разрушений, пожаров и большое количество жертв российских атак.

Такой прогноз сделала известный экстрасенс Рубина Цибульская в своем YouTube-канале. По ее словам, текущий месяц будет очень напряженным и горячим. Украинцы будут чувствовать страх и усталость на максимальном уровне.

Однако всё это время иностранные партнеры будут предоставлять Украине помощь оружием, и до конца месяца противника удастся немного "утихомирить".

"Военные действия в этом месяце будут активны, как никогда. Много разрушений, пожаров, жертв... ВСУ ведут подготовку к решительному и судьбоносному бою. Будет приходить помощь союзников, а в конце месяца противник немного успокоится", – прогнозирует экстрасенс.

В августе Вооруженные силы Украины будут вести активное контрнаступление. При этом именно в августе и сентябре в нашу страну будет поступать много помощи от западных партнеров. Это существенно ударит по планам врага и не позволит ему осуществить задуманное.

Экстрасенс отметила, что июль и начало августа будут особенно опасными еще и потому, что Россия всё это время будет наносить по Украине хаотичные удары.

Напомним, известный украинский астролог Влад Росс ранее перечислил украинские города, которые в ближайшее время Россия будет больше всего обстреливать ракетами. По его словам, в этих городах сейчас опаснее всего находиться, поэтому по возможности их лучше покинуть. Речь идет о Славянске, Краматорске, Запорожье, Харькове и Киеве.

Ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что процесс распада страны-агрессора России начнется только после 2023 года. В стране-агрессоре произойдут неизбежные процессы, которые ее всерьез пошатнут и даже могут спровоцировать ее развал на отдельные части.

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