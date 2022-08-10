Нагар "слетает" сам: как очистить утюг таблеткой для посудомойки за 30 секунд

Как быстро очистить утюг от нагара / Коллаж фото ua.depositphotos.com скриншот видео

У каждой хозяйки дома есть утюг и нередко он может портить вещи, потому что уже грязный. Многие не знают, как очистить утюг и вернуть подошве новизну.

Мы нашли способ, который поможет быстро оттереть нагар и на это не нужно будет потратить полдня. Поможет в этом обычная таблетка для посудомоечной машины. Вы будет приятно удивлены, ведь отчистить утюг удастся всего за 30 секунд.

Как же отчистить нагар из утюга

Прежде всего необходимо включить утюг и нагреть его до максимальной температуры, после чего исключить.

Важно: следует обратить внимание на то, включена ли в утюге функция автоматической подачи пара. Если она включена, то следует сразу ее исключить, потому что горячий пар может оставить на вашем теле серьезные ожоги.

Если функция подачи пара исключена, а утюг достаточно нагрелся, то можно брать в руки таблетку для посудомоечной машины. Следует слегка надавливать ею на подошву утюга и стирать нагар, будто резинкой. Все это делается очень быстро и просто.

Как быстро очистить утюг от нагара / скриншот видео

Когда нагар полностью счистился, следует взять бумажную салфетку и протереть подошву, забирая остатки грязи.

Осторожно! Утюг может быть еще горячим.

Как очистить паровые отверстия

Для этого вам понадобятся ватные палочки. Их можно заменить спичкой, на которую следует плотно намотать обычную вату.

Палочкой или спичкой с ватой необходимо убрать нагар из паровых отверстий. Это также следует делать не на холодном утюге, а на теплом или даже горячем.

Следует отметить, что чем горячее будет подошва утюга, тем легче будет снять грязь.

Как быстро очистить утюг от нагара / скриншот видео

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