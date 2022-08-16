Отмоет даже старый жир: зачем класть в морозилку средство для мытья посуды

Зачем замораживать средство для мытья посуды / коллаж фото ua.depositphotos.com скриншот

Хотя бы раз в жизни каждая хозяйка ломала голову, как же отмыть нагар на дне кастрюли и сковородки, или оттереть старый жир с решетки для духовки. Часто на это нужно потратить много времени, замачивать в горячей воде по несколько раз и оттирать так, что потом будут болеть руки.

Однако опытные хозяйки придумали способ, как это сделать быстро с помощью обычного моющего средства для посуды и формы для льда. Оказывается, все очень просто.

Что необходимо сделать

Прежде всего следует залить средство для мытья посуды в формы для льда (можно использовать также формы для выпечки кексов) и поставить это в морозилку хотя бы на несколько часов, чтобы моющее средство хорошо застыло.

После этого можно доставать средство из формы и просто чистить этим куском загрязненные поверхности.

Зачем замораживать средство для мытья посуды / скриншот

Хозяйки сделали вывод, что замороженное моющее средство лучше оттирает старый жир или нагар, чем обычный жидкий с железным ершиком или губкой.

Где еще можно применить замороженное моющее средство

Этим лайфхаком можно воспользоваться не только для мытья противней, кастрюль или сеток для духовки. Он также может помочь избавиться от пятен на одежде, обивке дивана или ковре. Это суперсредство не нужно будет смывать огромным количеством воды, а потом еще и сушить поверхности.

Кроме того, замороженное моющее средство можно использовать для удаления клея с наклеек или жвачек.

Ранее Главред рассказывал о том, как быстро отчистить утюг от нагара всего за 30 секунд. Для этого понадобится лишь таблетка для посудомоечной машины.

Другие новости: