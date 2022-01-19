Чайник, утюг и даже стиралку: как очистить любую технику от накипи

Как очистить бытовую технику от накипи / коллаж Главред

Накипь в основном состоит из карбоната кальция и магния. Она легко поддается удалению при взаимодействии с лимонной, уксусной, ортофосфорной или другой кислотой.

Главред разбирался, как очистить от накипи бытовую технику с помощью подручных средств.

Как очистить чайник от накипи

Почистить чайник лимонной кислотой довольно просто: закипятите чайник, а затем высыпите туда пол упаковки лимонной кислоты. Как только вода остынет, вылейте ее и сполосните чайник. При необходимости повторите процедуру.

Как очистить кофемашину от накипи

Эксперты говорят, что главными двумя методами считается имитация декальцинации или же прогон аппарата в режиме приготовления кофе или капучино (разумеется без кофе) на воде с разведенной лимонной кислотой. Рекомендуемая пропорция примерно 30-40 грамм лимонной кислоты на литр воды. Очень важно после очистки кофемашины или кофеварки от накипи лимонной кислотой промойте ее 3-4 раза проточной водой.

Как очистить утюг от накипи

Почисть утюг от накипи поможет также лимонная кислота: растворите маленький пакет (не более 25 г) в 1 стакане теплой воды до полной прозрачности.

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Залейте полученный раствор в разогретый до максимума утюг. Пусть он постоит так в течение 5-10 минут. Далее держа прибор горизонтально над тазом, несколько раз выпустите из него пар, нажав соответствующую кнопку, чтобы из отверстий подошвы вытекла накипь и ржавчина.

Как очистить стиральную машину от накипи

Для качественной чистки вам понадобится уксус и пищевая сода: добавьте 1-2 чайные ложки воды к 3 столовым ложкам бикарбоната соды, чтобы образовалась густая паста, и добавьте это в ящик для моющего средства. Затем добавьте в барабан 250 мл белого уксуса, и включите стиральную машину при температуре 60 ° C. Этот метод также уберет неприятных запах из вашей стиральной машины.

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