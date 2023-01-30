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"Начнут реальную бомбежку": астролог назвала самые опасные города на этой неделе

30 января 2023, 10:32
До 5 февраля на поле боя оккупанты будут устраивать бомбежки. Астролог назвала города, которых может ждать неприятность.
гороскоп для украины, война в Украине
Гороскоп для Украины / pixabay, president.gov.ua

Начало месяца для Украины будет тяжелым и неприятным. С 30 января по 5 февраля может произойти что-то очень серьезное и неприятное, говорит астролог Яна Тимощук.

В своем прогнозе она отмечает, что начало февраля будем видеть друзей и союзников.

"Мы будем соединять много сил. Может готовиться какая-то важная встреча, может быть съезд. Но будет не все гладко на этой неделе. На фронте может быть казаться что мы бессильны, может что-то не получаться. С 30 по 5 число будет сложная неделя. Может что-то произойти", - добавила астролог в прогнозе, передает Главред.

Что ждет Украину на поле боя с 30 января по 5 февраля

"Могут быть прилеты и провокации. Мы можем ощущать себя беззащитными. Энергетически сейчас идет упадок. Россия сейчас чувствует себя более уверенно, но это скоро изменится", - сказала астролог.

Кто такая Яна Тимощук

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

В Виннице и Киеве могут быть новые увольнения во власти.

"В Киеве могут быть ограничения, это касается света. Могут быть прилеты и разрушения. Берегите себя. Также продолжаются увольнения во власти", - говорит астролог.

Астролог предупреждает о массовой бомбежке городов.

"Остерегайтесь массового скопления людей. Берегите детей. Не ходите в феврале в ТРЦ. Агрессор будет уничтожать всех. Мы можем увидеть, что будет реальная бомбежка по массовым скоплениям людей. Я не пугаю людей, но вероятность прогноза, что сбудется 80%, не сбудется - 20%", - говорит астролог, пишет Главред.

В Харькове и области будут потери, но идет возвращение земель, а в Днепре развивается энергия "Дьявола", говорит астролог.

"Будут запускать по городу, но ППО сработает", - добавила Тимощук.

Запорожское направление остается одним из самых сложных.

"Там людей "насилуют" и вводят в страх", - добавила она.

В Одессе очень сложно будет на этой неделе.

"Могут устроить еще большие хитрые планы. Будут и прилеты. Но, этот город силы. Одесса со всем справится", - говорит астролог.

"Донецкая область будет пустыней, я уже говорила. Прилеты, разрушения, люди лишаются домов", - говорит Тимощук.

Кроме того, "в Мелитополе что-то готовится. Агрессор не замечает людей, а идет по принципу: "Надо уничтожать все".

В Краматорске может быть жестокая бойня. У них может все пойти не так, потому-что они не ожидали реакции людей, которые находятся там.

Какие области находятся под угрозой наступления

  • Киев
  • Суммы
  • Житомир
  • Винница

"Все эти области находятся под идеей наступления. Это может случится к конце февраля или середине марта. Могут устроить сложный апрель. Вероятное наступление не увенчается успехом. Оккупанты будут пытаться оккупировать Киевскую область в феврале, но это не получится. У власти все просчитано, знают с каких сторон это может произойти", - говорит астролог в прогнозе.

Кроме того, на Харьков Россия готовит большую силу и борьбу.

Когда закончится массовый террор Украины

"Мы будем чувствовать силу и подвижки в мае. 15 аркан "Дьявола", которым обладает Российская Федерация и вошла на наши территории, заканчивается именно в мае месяце. Летом будет намного проще", - говорит астролог.

С июля месяца начнется более благоприятный период для страны.

"Полное прекращение войны может быть с 2025 года", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.

Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

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