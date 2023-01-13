glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из Украины

13 января 2023, 23:10
По словам астролога, уже в марте ВСУ могут начать жесткое наступление на фронте.
гороскоп для украины, война в украине
Гороскоп для Украины / t.me/KOS_ZSU/105, pixabay

Война в Украине продолжается и ВСУ держат сильнейшую оборону. Как отмечает астролог Эрика Роялс, ВСУ уже совсем скоро перейдут в жестко наступательный бой.

"12 января Марс разворачивается в прямое движение и даст нам постепенное нарастание обоюдной военной активности, которая достигает кульминации в феврале. Март - много указаний и переломный момент, после которого мир и победу уже попробуем наощупь. Отмечу, что все процессы инертны, и активные военные действия сходят на нет постепенно. Опасность для жизни Владимира Зеленского реальная. В окружении есть паршивые овцы, и снова надо пересматривать ближайший круг", - говорит астролог в своем прогнозе.

Астролог отмечает, что после тряски 22 года начнет постепенно возвращаться общемировая стабильность, но это процесс нескольких лет.

"В Украине напряжение будет спадать, а в других странах нарастать, особенно после смены кармических узлов 17.07", - добавила Роялс.

Кто такая Эрика Роялс

Эрика Роялс - астролог и таролог. Автор мини-учебника "Как выйти из Кризиса". Регулярно делает прогнозы о ситуации в Украине и мире.

Уже в марте ВСУ могут начать жесткое наступление.

"16.03 Марс окончательно выйдет из петли , и действия ВСУ приобретут жестко наступательный характер, Украина имеет большие шансы окончательно завладеть инициативой. Идет мощь союзников, которой нужно правильно распорядится. Но с помощью идет и давление к переговорам. Запад хочет конца войны. Будут переговоры, возможно и неявные. Коллективный Запад окажет поддержку серьезнее, чем раньше", - добавляет она.

При этом астролог отмечает, что будут большие победы, но высокой ценой.

"Энергетика лишений, ограничений и зажатости будет рассеиваться. Пойдут новые победы. Да, высокой ценой. Аспекты на небе совпадают с теми, что были 80 лет назад, когда Украина сильно пострадала. Также в марте Сатурн заходит в знак Рыб. Для Украины это ознаменуется некой слабостью в законодательной сфере, но поднимутся вопросы религии. Пойдет активный возврат военнопленных, но также откроются новые скандалы., связанные с гуманитаркой и прочим нецелевым использованием помощи", - говорит астролог.

По ее словам, 15 мая Юпитер даст нам еще большой фарт, пройдут переговоры по восстановлению Украины.

"Выгодное положение, говорящее о возвращении земель. Со второй половины 2023 нас, и мир, ждет критический аспект - скорее всего, обострение ситуации. Пока сложно сказать, с чем это будет связано. Прогноз по Украине однозначный - победа, целостность и независимость", - отметила астролог в прогнозе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.

Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Читайте также:

война в Украине астролог астрологический прогноз война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:42

Украина получит "убийцу баллистических ракет": Италия передаст батареи ЗРК SAMP/T - СМИ

23:30

Будет новый усиленный раунд: весной могут начаться тяжелые бои в Украине - NYTВидео

23:10

"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из УкраиныВидео

22:56

Везет далеко не всем: почему кошки встречают хозяев у двери

22:54

Зачем покупать самое дешевое туалетное мыло: 3 бытовые хитрости, о которых мало кто знает

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:28

Известный актер поплатился за осуждение войны России против Украины

22:19

Певица MamaRika в нижнем белье показала целлюлит, который наела за праздники

22:16

ВСУ ликвидировали однофамильца легендарной снайпера Второй Мировой

22:15

"Мы за полшага до решения": уже 5 стран готовы передать Украине танки Leopard - КулебаВидео

Реклама
22:12

Черенок от лопаты: фанаты забеспокоились из-за худобы российской певицы-путинистки

21:43

Засияет, как новая: 3 способа, как очистить ванну от желтизны в домашних условиях

21:38

Место адских боев: бойцы ВСУ показали, как защищают СоледарФотоВидео

21:37

Еще одного российского актера, который поддержал Украину, признали иногентомВидео

21:25

Счастье постучалось в двери: 7 имен, которые приносят своим владелицам удачуВидео

21:18

Все время кашляет: у Путина серьезные проблемы со здоровьем, скрыть уже невозможно - экспертВидео

20:35

После 2 лет страданий и борьбы: Макс Чмерковский станет отцом во второй разВидео

20:24

Волосы будут тусклые и начнут ломаться: 5 самых распространенных ошибок во время мытья головыВидео

20:24

Украину атакует рекордная жара: синоптик назвала дату резкого потепленияВидео

20:21

Звезда Эмили в Париже примерила красный латексный корсет: "Богиня среди нас"

19:53

"Маленькое сердечко разорвалось": в Очакове 3-летний мальчик испугался взрыва и умерВидео

Реклама
19:49

Любовь Путина Алина Кабаева появилась на публике и показала подросших детейВидео

19:42

Влад Росс. Что ждет Россию и Путина в 2023 годуВидеоблоги

19:21

Уже даже тупые росвоенкоры прекратили писать о котле в Соледаремнение

19:18

Многозначительно подняла брови: Кейт Миддлтон отреагировала на провокационные мемуары принца гарри

19:10

Украина начала получать тяжелую технику - ЕрмакВидео

18:44

Секрет раскрыт: стала известна личность красавчика, с которым страстно обжималась Ани Лорак

18:17

Гороскоп на завтра 14 января: Овнам – кредит, Рыбам – зависть, Близнецам - нетерпливостьВидео

18:15

Танки Leopard и Challenger 2 для Украины: Германия и Британия готовы объявить решение - СМИВидео

18:00

Гороскоп на неделю 16-22 января 2023: Овнам – творчество, Ракам – напряженность, Рыбам – риск

17:49

"Могут до 120-125 ракет пускать": Подоляк назвал следующую цель России в УкраинеВидео

17:37

Друг принцессы Дианы в ужасе: принц Гарри получил жесткий ответ за свои откровенияВидео

17:30

Путин пытается купить лояльность русской бедноты, но не спасает их от нищеты – Bloomberg

17:08

"Суровикин уже никто и звать его никак": Жданов рассказал о последствиях рокировок в Генштабе РФВидео

17:01

Почему забор с ромбиками был гордостью СССР, а его создатель сбежал в США

16:42

Ни одна из сторон не контролирует Соледар - Ермак

16:34

В России грандиозный скандал: Пригожин устроил публичную истерику и набросился на российскую армиюВидео

16:23

Украинцам будут меньше отключать свет: эксперт назвал важное условиеВидео

16:18

Принц на белом коне или Ужас, летящий на крыльях ночи: ТОП-5 мужских имен, которые отпугивают женщин

16:17

Инвалидность и крест на карьере: Волочкова рискует больше никогда не сесть на шпагатВидео

16:16

"Вова меня убьет!": Даша Кацурина рассказала, о чем Дантес общается с ее 6-летней дочерьюВидео

Реклама
15:47

Впервые на украинском телевидении: жена Арестовича в Сніданку з 1+1 дала интервью о мужеВидео

15:25

"Помогут оставаться незаметными", - волонтеры передали воинам-спецназначителям спецодежду из Германии

15:21

Израиль даст Украине технологии оповещения об угрозах ракет и дронов - посол

15:01

Рэпер Канье Уэст тайно снова женился - СМИВидео

14:53

Тело российского фигуриста начало синеть: что известноВидео

14:45

Сжимал кулаки и хватался за руку: странное поведение Путина может говорить о его болезнях — СМИВидео

14:41

Катя или Саша: Холостяк сравнил девушек с яхтами и объяснил свой выборВидео

14:23

"Мрази завистливые": жирный предатель Джиган обматерил всех, кто считает его полнымВидео

14:12

"Переговоры с РФ - ловушка для Украины": Россия не стремится к миру, ей нужна пауза - КулебаВидео

14:08

Танки, санкции и трибунал: Зеленский назвал "формулу победы" над РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять