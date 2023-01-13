"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из Украины

По словам астролога, уже в марте ВСУ могут начать жесткое наступление на фронте.

Гороскоп для Украины / t.me/KOS_ZSU/105, pixabay

Война в Украине продолжается и ВСУ держат сильнейшую оборону. Как отмечает астролог Эрика Роялс, ВСУ уже совсем скоро перейдут в жестко наступательный бой.

"12 января Марс разворачивается в прямое движение и даст нам постепенное нарастание обоюдной военной активности, которая достигает кульминации в феврале. Март - много указаний и переломный момент, после которого мир и победу уже попробуем наощупь. Отмечу, что все процессы инертны, и активные военные действия сходят на нет постепенно. Опасность для жизни Владимира Зеленского реальная. В окружении есть паршивые овцы, и снова надо пересматривать ближайший круг", - говорит астролог в своем прогнозе.

Астролог отмечает, что после тряски 22 года начнет постепенно возвращаться общемировая стабильность, но это процесс нескольких лет.

"В Украине напряжение будет спадать, а в других странах нарастать, особенно после смены кармических узлов 17.07", - добавила Роялс.

Кто такая Эрика Роялс Эрика Роялс - астролог и таролог. Автор мини-учебника "Как выйти из Кризиса". Регулярно делает прогнозы о ситуации в Украине и мире.

Уже в марте ВСУ могут начать жесткое наступление.

"16.03 Марс окончательно выйдет из петли , и действия ВСУ приобретут жестко наступательный характер, Украина имеет большие шансы окончательно завладеть инициативой. Идет мощь союзников, которой нужно правильно распорядится. Но с помощью идет и давление к переговорам. Запад хочет конца войны. Будут переговоры, возможно и неявные. Коллективный Запад окажет поддержку серьезнее, чем раньше", - добавляет она.

При этом астролог отмечает, что будут большие победы, но высокой ценой.

"Энергетика лишений, ограничений и зажатости будет рассеиваться. Пойдут новые победы. Да, высокой ценой. Аспекты на небе совпадают с теми, что были 80 лет назад, когда Украина сильно пострадала. Также в марте Сатурн заходит в знак Рыб. Для Украины это ознаменуется некой слабостью в законодательной сфере, но поднимутся вопросы религии. Пойдет активный возврат военнопленных, но также откроются новые скандалы., связанные с гуманитаркой и прочим нецелевым использованием помощи", - говорит астролог.

По ее словам, 15 мая Юпитер даст нам еще большой фарт, пройдут переговоры по восстановлению Украины.

"Выгодное положение, говорящее о возвращении земель. Со второй половины 2023 нас, и мир, ждет критический аспект - скорее всего, обострение ситуации. Пока сложно сказать, с чем это будет связано. Прогноз по Украине однозначный - победа, целостность и независимость", - отметила астролог в прогнозе.

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