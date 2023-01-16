"Начали большую войну": астролог назвала 5 городов Украины, где ждать грандиозного боя и наступления

Астролог предупредила, что Россия готовит масштабное наступление, и ресурсов у них хватает.

Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине будет набирать ход. Как рассказала астролог Яна Тимощук, оккупанты готовят план по большому наступлению.

"Обострение военных действий будет тогда, когда Марс станет активным. До 12 января Марс находился в ретроградном движении, сейчас Марс находится в своем истинном движении. Марс - это планета войны. К сожалению, мы будем видеть на поле военных действий ожесточенные конфликты", - сказала астролог Тимощук в своем прогнозе.

Она отмечает, что Россия хочет сделать большую пустыню в одной из областей Украины.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Готовится большая война, эскалация будет. Особенно Донецкая область, это будут пустыни. У агрессора есть потенциальная цель, уничтожения нашей нации", - сказала она.

Какие регионы Украины в опасности

"Донецкая, Харьковская, Запорожская, Киевская, Днепропетровская область, могут быть наступления", - сказала Тимощук.

Кроме того, нужно быть осторожным людям, которые находятся у границ. Житомир, Суммы, Вольнь, все эти территории могут пострадать.

"Максимально нужно будет выезжать. Они хотят перерезать пути дороги и поставки оружия", - говорит она.

Астролог отмечает, что Россия продолжает держать людей как марионеток.

"Царь (Путин - ред.) остается у власти и чувствует себя уверенно. Остается все так, как и есть, даже увеличивается. Со стороны России мы будем видеть усиление боевых действий. Большая война готовится. К сожалению, на поле боя мы это увидим", - сказала астролог.

Масштабное наступление

"Я могу сказать, что да, они (оккупанты - ред.) готовились давно к масштабному наступлению. У них хватает ресурсов, чтобы это сделать. Главная цель - сеять смерти. Смертельные прилеты, попадания в цель. Сейчас идут точечные цели, которые выбираются. Все очень может измениться. У России идет перегруппировка сил. Герасимова назначили главным, поскольку не было побед у РФ на поле боя. Они начинают ускоренно действовать, но им все равно на военных, которые у них есть", - сказала она.

Астролог отмечает, что это пекло, этот ад мы пройдем достойно.

"Россия будет пытаться договориться о помощи с другими странами. Но этот план не сработает. Украина будет очень много терять, в плане энергетики. Стратегические объекты начнут терять еще больше. Создаст проблемы большие. Мы будем готовить контрнаступление, и будем ждать оружие, которые нам дадут. Для нас важен земельный вопрос, и мы будем идти до конца. Мы будем иметь какое-то решение. Решение уже есть на бумаге, но нам его не оглашают. Решение уже есть по тем территориям, которые уйдут в Российскую Федерацию, и те, которые уже останутся в Украине", - сказала астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что 7 марта 2023 года Сатурн перейдет в знак Рыб до 14 февраля 2026 года, и это будет непростое время для представителей этого знака зодиака, также произойдут большие перемены в мире. В частности, РФ грозит смена власти и хаос.

Кроме того, в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем.

Важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Читайте также: