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На дороги Украины выезжают "диагностические" патрули: кого будут проверять

11 ноября 2021, 13:16
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Первые мобильные станции появятся на дорогах уже 12 ноября.

В Украине будут использовать диагностические станции / facebook.com/Bilosh

В Украине с пятницы, 12 ноября, начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств. Патрульные полицейские будут использовать для этого спецавтомобили – мобильные диагностические станции. Все это для безопасности дорожного движения.

Как рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook, такие станции уже есть в каждом подразделении патрульной полиции в областях Украины. Они оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

Какие автомобили будут проверять

  • грузовики весом более 3,5 тонны с прицепами;
  • автобусы;
  • такси;
  • авто с опасным грузом;
  • специализированный транспорт;
  • легковушки, перевозящие груз и пассажиров с коммерческой целью.

Как уточнил Белошицкий, техосмотр на дорогах не касается частного легкового транспорта.

Как будут работать спецавтомобили

Специальные автомобили будут проверять, как работают фары; исправность шин; выбросы газов двигателей; их дымность. А также – производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств и определять суммарный люфт рулевого управления.

  • В Украине будут работать диагностические станции
    В Украине будут работать диагностические станции Фото пресс-службы патрульной полиции
  • В Украине будут работать диагностические станции
    В Украине будут работать диагностические станции Фото пресс-службы патрульной полиции
  • В Украине будут работать диагностические станции
    В Украине будут работать диагностические станции Фото пресс-службы патрульной полиции
  • В Украине будут работать диагностические станции
    В Украине будут работать диагностические станции Фото пресс-службы патрульной полиции

Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.

В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 236 комплексов.

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