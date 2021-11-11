На дороги Украины выезжают "диагностические" патрули: кого будут проверять

Первые мобильные станции появятся на дорогах уже 12 ноября.
В Украине с пятницы, 12 ноября, начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств. Патрульные полицейские будут использовать для этого спецавтомобили – мобильные диагностические станции. Все это для безопасности дорожного движения.
Как рассказал заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook, такие станции уже есть в каждом подразделении патрульной полиции в областях Украины. Они оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.
Какие автомобили будут проверять
- грузовики весом более 3,5 тонны с прицепами;
- автобусы;
- такси;
- авто с опасным грузом;
- специализированный транспорт;
- легковушки, перевозящие груз и пассажиров с коммерческой целью.
Как уточнил Белошицкий, техосмотр на дорогах не касается частного легкового транспорта.
Как будут работать спецавтомобили
Специальные автомобили будут проверять, как работают фары; исправность шин; выбросы газов двигателей; их дымность. А также – производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств и определять суммарный люфт рулевого управления.
Напомним, что с 1 ноября 2021 в Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Нововведения охватывают почти все аспекты ПДД: меняются знаки, разметка, ограничение скорости и классификация дорог. Затронут нововведения и велосипедистов, которые расширили их права на дороге.
В Украине тем временем продолжают расширять сеть камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. На дорогах страны уже 236 комплексов.
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