Что меняется с 1 ноября: новые ПДД и красная зона в Киеве

Локдаун в Киеве / УНИАН

С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. А столица попадает в "красную зону". Чего ожидать украинцам, разобрался Главред.

О том, сколько дней будут отдыхать украинцы и будет ли дополнительный выходной, читайте в нашем материале: Выходные в ноябре 2021 в Украине: когда и сколько будем отдыхать.

Одним из наиболее важных изменений ПДД – ограничение скорости движения вне населенных пунктов. Уже с 1 ноября скорость будет регулироваться шириной дорожной разметки.

Движение со скоростью 110 км/ч запрещается, если дорога, которая отделяет транспортные потоки противоположных направлений, не выделена разметкой 1.2. Ширина дорожной разметки 1.2 – 20 сантиметров.

Затронут нововведения и велосипедистов. Вводятся новые определения: "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд" (место пересечения перекрестка дорог), а также меняется понятие "велосипедная дорожка". Также вносятся правила перемещения велосипедистов, их права и обязанности.

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Коснутся изменения и дорожных знаков, правила остановки и стоянки. Вводятся новые диагональные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов.

Понятие "государственные дороги" расширится пунктом территориальные ( в добавок к международным, национальным и региональным).

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Киев в красной зоне: новые правила локдауна

Решение о переходе столицы в красную карантинную зону было принято на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В красной зоне под запрет попадает работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

Также прекращают работу театры, кинотеатры, спортзалы, бассейны и фитнес-центры, заведения культуры. Плановые госпитализации – за исключением беременных и людей с онкологическими заболеваниями в случае угрозы жизни.

Приостанавливается работа учебных заведений. В школах Киева дистанционное обучение начнется и для школьников младших классов (1-4 класс). Исключение – детские сады (при 100% вакцинации всего персонала).

Что должно работать в красной зоне:

Аптеки.

Почта.

Банки.

Автозаправки.

Ветеринарные магазины.

Продовольственные магазины.

Воспользоваться общественным транспортом в столице можно будет при наличии внутреннего или международного COVID-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов.

Ограничения красной зоны не будут распространяться при наличии 100% вакцинации всех работников ТРЦ и заведений общепита.