Что меняется с 1 ноября: новые ПДД и красная зона в Киеве

Новые правила ограничения скорости и красная зона в Киеве - нововведения ноября.
С 1 ноября в Украине вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. А столица попадает в "красную зону". Чего ожидать украинцам, разобрался Главред.
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Одним из наиболее важных изменений ПДД – ограничение скорости движения вне населенных пунктов. Уже с 1 ноября скорость будет регулироваться шириной дорожной разметки.
Движение со скоростью 110 км/ч запрещается, если дорога, которая отделяет транспортные потоки противоположных направлений, не выделена разметкой 1.2. Ширина дорожной разметки 1.2 – 20 сантиметров.
Затронут нововведения и велосипедистов. Вводятся новые определения: "велосипедная полоса" и "велосипедный переезд" (место пересечения перекрестка дорог), а также меняется понятие "велосипедная дорожка". Также вносятся правила перемещения велосипедистов, их права и обязанности.
Коснутся изменения и дорожных знаков, правила остановки и стоянки. Вводятся новые диагональные переходы и общие дороги для автомобилей и велосипедистов.
Понятие "государственные дороги" расширится пунктом территориальные ( в добавок к международным, национальным и региональным).
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Киев в красной зоне: новые правила локдауна
Решение о переходе столицы в красную карантинную зону было принято на внеочередном заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В красной зоне под запрет попадает работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
Также прекращают работу театры, кинотеатры, спортзалы, бассейны и фитнес-центры, заведения культуры. Плановые госпитализации – за исключением беременных и людей с онкологическими заболеваниями в случае угрозы жизни.
Приостанавливается работа учебных заведений. В школах Киева дистанционное обучение начнется и для школьников младших классов (1-4 класс). Исключение – детские сады (при 100% вакцинации всего персонала).
Что должно работать в красной зоне:
- Аптеки.
- Почта.
- Банки.
- Автозаправки.
- Ветеринарные магазины.
- Продовольственные магазины.
Воспользоваться общественным транспортом в столице можно будет при наличии внутреннего или международного COVID-сертификатов или отрицательных ПЦР-тестов.
Ограничения красной зоны не будут распространяться при наличии 100% вакцинации всех работников ТРЦ и заведений общепита.