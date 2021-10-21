В Украине бесплатно раздают подержанные автомобили: как их получить

Бесплатно раздадут шесть автомобилей / ua.depositphotos.com

Конфискованные автомобили в Украине регулярно передают нуждающимся. Как правило, ими пользуются воинские части и детские дома. Уже в ноябре Минюст совместно с Фондом госимущества бесплатно раздадут шесть транспортных средства.

Заявки на участие принимаются на официальном сайте организации до 7, 8 и 13 ноября 2021 года – в зависимости от автомобиля. В ней нужно указать, почему именно вы должны получить транспортное средство.

В общей сложности раздадут шесть конфискованных б/у авто:

Audi 100 1989 года

BMW 316 1998 года

BMW 318 1996 года

Mitsubishi Galant 2003 года

Renault Kangoo 2006 года

Renault Megane 2000 года

Техническое состояние автомобилей разное. Часть машин – на иностранной регистрации (скорее всего, это конфискованные евробляхи).

Естественно, получить автомобили смогут далеко не все желающие. По словам генерального директора площадки "СЕТАМ", чаще всего конфискованные автомобили передают воинским частям, детским домам семейного типа, приемным семьям, интернатам, а также органам государственного управления, тюрьмам и следственным изоляторам.

Читайте такжеНазваны самые популярные новые авто среди украинцев в 2021

Реклама

Напомним, 12 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, упрощающие процедуру растаможки авто на еврономерах. Так, на льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Для участников АТО / ООС льготный период составит 270 дней.

15 июня 2021 года в Украине вступили в силу новые правила растаможки "евроблях". В большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.