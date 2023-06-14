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Мужчина распылил в машине дезодорант и закурил: последствия были страшные

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2023, 20:50 обновлено 14 июня, 21:03
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После того как мужчина распылил в машине дезодорант и закурил, произошел мощный взрыв.
взрыв в машине, сигарета, дезодорант
Мужчина распылил дезодорант и закурил, после чего машина взорвалась / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, baltimoresun.com

Многие люди пользуются дезодорантами. Это действительно спасение от неприятного запаха пота, особенно в летнее время года, когда на улице жара и жидкость буквально вытекает из организма. Однако ни в коем случае нельзя пользоваться дезодорантом в машине и курить.

Подобное действие может привести к ужасным последствием. Мужчина, проживающий в американском городе Балтимор, этому доказательство.

В какой-то момент мужчина сидел в собственной машине с закрытыми окнами, ведь было жарко и он включил кондиционер. Он решил воспользоваться дезодорантом и распылил его прямо в салоне автомобиля.

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Не долго думая мужчина достал сигарету и закурил. Но дальше произошло непоправимое. Машина буквально взорвалась. Взрыв был такой мощный, что в машине вылетели стекла, а кузов буквально помяло.

взорвалась машина
Мужчина распылил дезодорант и закурил, после чего машина взорвалась / фото: полиция Балтимора
взорвалась машина
Мужчина распылил дезодорант и закурил, после чего машина взорвалась / фото: полиция Балтимора

Сам же мужчина оказался в больнице с серьезными травмами. Этот случай подтверждала даже полиция Балтимора.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что будет с телом, если съесть самый острый перец в мире "Каролинский жнец". После его поедания у людей все "горит" во рту и они начинают плакать.

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