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Что будет с человеком, если съесть самый острый перец в мире: плачут все

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2023, 19:59 обновлено 10 июня, 20:07
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В самом остром перце "Каролинский жнец" более 2 миллионов единиц жгучести по шкале Сковилла.
перец Каролинский жнец
Что будет, если съесть самый острый перец "Каролинский жнец" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Наверняка иногда вам хочется съесть что-то остренькое да такое, чтобы во рту был настоящий пожар. Однако мало кто согласится попробовать самый острый перец в мире "Каролинский жнец". Медики исследовали, что будет после того, как съесть этот перец.

Стоит отметить, что "Каролинский жнец" еще в 2013 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире.

Этот перец попробовал 34-летний мужчина, после чего у него начались резкие боли в голове и шее. Оказалось, что после поедания этого перца у него в мозге сузились сразу несколько артерий. Лишь после 5 недель его состояние стабилизировалось.

Что будет, если съесть много острого перца

Если в болгарском перце 0 единиц жгучести, в перце хабанеро - до 350 тысяч, то в сорте "Каролинский жнец" целых 1,5-2,3 миллиона единиц жгучести по шкале Сковилла.

Все дело в том, что в перце содержится капсаицин, который возбуждает тепловые рецепторы и заставляет рот буквально "гореть". Жар ощущается по всему телу, а на носу, лбу и под носом могут появиться капельки пота. Нередко, когда люди начинают плакать.

Смотрите видео о том, что будет с человеком, если съесть самый острый перец в мире:

В среднем смертельная суточная доза капсаицина для человека составляет 100 мг на 1 кг массы тела.

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