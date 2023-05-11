Будет настоящий взрыв: почему нельзя разогревать в микроволновке яйца

Микроволновка - такая удобная техника. Туда можно поставить разогреваться практически любое блюдо. В микроволновке можно приготовить некоторые продуты, можно разморозить мясо или подогреть чай. Но ни в коем случае в микроволновке нельзя греть вареные яйца.
Если вы всё же хотите испытать свою удачу, то будьте готовы, что в какой-то момент вам придется не только остаться без этого продукта, но и без микроволновки. В лучшем случае, вам придется отмывать её от яйца.
Оказывается, что сваренные куриные яйца просто могут взорваться при нагревании в микроволновке. Это не зависит от того, есть на яйце скорлупа или оно было уже очищено. Это доказали даже американские ученые.
Почему яйца взрываются в микроволновке
Научные сотрудники провели ряд экспериментов и исследований. Они установили, что все кроется в яичных желтках.
Оказалось, что в желтках содержится много воды. При варке яиц эта вода постепенно закипает, что не приводит ко взрыву. Но в случае с микроволновкой, все немного иначе.
Во время готовки яйца в микроволновой печи, продукт готовится очень быстро, а вода - превращается в пар. Температура желтка в этот момент может достигать более 100 градусов Цельсия, что выше точки кипения.
Если проткнуть такое яйцо или укусить его, то оно буквально может взорваться из-за большого скопления пары внутри.
Однако если дело касается омлета, то его действительно можно подогреть в микроволновке.
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