Будет настоящий взрыв: почему нельзя разогревать в микроволновке яйца

Яйца нельзя греть в микроволновке, потому что они могут буквально взорваться прямо в руках.

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Почему нельзя греть яйца в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Микроволновка - такая удобная техника. Туда можно поставить разогреваться практически любое блюдо. В микроволновке можно приготовить некоторые продуты, можно разморозить мясо или подогреть чай. Но ни в коем случае в микроволновке нельзя греть вареные яйца.

Если вы всё же хотите испытать свою удачу, то будьте готовы, что в какой-то момент вам придется не только остаться без этого продукта, но и без микроволновки. В лучшем случае, вам придется отмывать её от яйца.

Оказывается, что сваренные куриные яйца просто могут взорваться при нагревании в микроволновке. Это не зависит от того, есть на яйце скорлупа или оно было уже очищено. Это доказали даже американские ученые.

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Почему яйца взрываются в микроволновке

Научные сотрудники провели ряд экспериментов и исследований. Они установили, что все кроется в яичных желтках.

Оказалось, что в желтках содержится много воды. При варке яиц эта вода постепенно закипает, что не приводит ко взрыву. Но в случае с микроволновкой, все немного иначе.

Во время готовки яйца в микроволновой печи, продукт готовится очень быстро, а вода - превращается в пар. Температура желтка в этот момент может достигать более 100 градусов Цельсия, что выше точки кипения.

Если проткнуть такое яйцо или укусить его, то оно буквально может взорваться из-за большого скопления пары внутри.

Однако если дело касается омлета, то его действительно можно подогреть в микроволновке.

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