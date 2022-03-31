Можно снести опостылевшего лидера: в гороскопе Путина наступили самые опасные четыре дня

Астролог составила гороскоп для Путина / Коллаж Reuters, pixaby

Астролог Ирина Звягина составила гороскоп для России. По ее прогнозу, хозяину Кремля грозят большие проблемы.

"Транзитный Юпитер с 30 марта образовал точный квадрат с Солнцем гороскопа России. Это большие проблемы для первого лица, а именно Путина, но и коллективного путина, поскольку Солнце - это энергетический центр гороскопа", - написала Звягина на своей странице в Facebook.

По ее словам, ближайшие четыре дня - идеальны для заговорщиков, если таковые найдутся в окружении Путина.

"Но по-прежнему сохраняется и высокая вероятность очередного витка экспансии, ввода войск, поскольку квадрат Юпитера к Солнцу гороскопа России это и всплеск амбиций, всеобщего народного требования реализовать военное сверх Я", - добавила астролог.

Звягина отметила, что аспект Юпитера с Солнцем гороскопа России является диссонансным, негативным, но в нем есть заряд энергии.

"На нем можно снести опостылевшего лидера или двинуться в очередной поход", - написала специалист.

Как сообщал Главред, Известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.

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