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Можно ли ребенку идти в детский сад, если у него насморк – ответ доктора Комаровского

17 октября 2021, 02:22
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Сопли – это проявление ОРВИ, поэтому ребенок с насморком заразен. Причем заразить кого-то он может еще за два дня до того, как болезнь стала проявляться.

простуда, болезнь, грипп, дети
Комаровский призвал перестать лечить ОРЗ лекарствами / Фото pixabay.com

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос, который волнует многих родителей – можно ли вести ребенка в детский сад, если у него насморк.

По словам врача, сопли – это проявление острой респираторной вирусной инфекции, поэтому ребенок с насморком заразен. Причем заразить кого-то он может еще за два дня до того, как у него появились сопли, сказал Комаровский. По закону, в детский сад можно приводить лишь здоровых детей. Но в силу того, что нормальный ребенок в среднем болеет ОРЗ 6-9 раз в год, значит минимум треть года у него будет насморк.

Комаровский отметил, что в других странах мира насморк, температура и воспаленное горло – не повод сидеть дома.

"Нужно создать в детских садах такие условия, при которых можно болеть без страха. Когда сопли – не повод сидеть в группе, в духоте… Для этого нужно соблюдать закон, согласно которому дети должны гулять на улице минимум четыре часа в день. А температура в спальне должна быть 18-20 градусов. Если это не выполнять, то сопли в детском саду становятся катастрофой. Если вы привели ребенка в детский сад с соплями, и он там не гуляет, а спит в сухой и теплой спальне, то вы получите осложнения", - отметил педиатр.

По словам врача, выход можно найти, особенно в частных детских садах. Для этого родители должны договориться, что они спокойно приводят детей с насморком, и там малыши ведут активный образ жизни.

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"Часто болеть ОРЗ полезно. При этом неполезно часто лечить ОРЗ", - добавил Комаровский.

Если ребенок подхватил ОРВИ, то родителям нужно его тепло одеть, хорошо напоить, проветрить и увлажнить комнату, промыть нос солевым раствором. Такое лечение приведет к тому, что ребенок выздоровеет через 4-5 дней.

"Но если ребенок после каждого чиха, после каждых соплей получил десять лекарств и остался дома в горчичниках и банках парить ноги и делать ингаляции, то это вредно", - сказал педиатр.

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Он призвал перестать лечить ОРЗ лекарствами.

"В ОРВИ нет ничего страшного, это лишь тренировка иммунной системы", - заявил Комаровский.

Педиатр добавил, что если придерживаться его советов, то в детском саду ребенок сформирует хороший иммунитет и в школе у него таких проблем не будет.

Как сообщал Главред, ранее Евгений Комаровский рассказал, заразен ли человек после вакцинации от коронавируса и можно ли заболеть.

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