Что делать, если тянет на соленое - ответ доктора Комаровского

Евгений Комаровский / УНИАН

Тяга к соленым продуктам у человека возникает, как правило, потому, что увеличивается уровень обезвоживания его организма и недостатка соли в нем. Об этом рассказал известный медик и телеведущий Евгений Комаровский в программе "Утро с Украиной".

По словам врача, на соленое тянет как женщин, так и мужчин. Но на это есть определенные причины, связанные со здоровьем.

"Желание съесть что-нибудь соленое является классическим симптомом обезвоживания и дефицита соли в организме. Например, это происходит тогда, когда у человека интенсивные физические нагрузки. Особенно в жаркое время года", − объяснил медик.

Комаровский рекомендует обратить внимание − если человеку хочется соленого, а накануне у него было довольно активное занятие спортом, то он может съесть что-нибудь соленое либо выпить воды с высокой степенью минерализации.

"Неудивительно, что многие варианты чуть-чуть солоноватой воды настоятельно рекомендуются тогда, когда вы интенсивно тренируетесь", – сказал медик.

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А вот если у человека накануне не было физических нагрузок и его, тем не менее, постоянно тянет на соленое, то ему следует немедленно обратиться к врачу.

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