"Может быть месть": таролог спрогнозировал, когда в декабре украинцам нужно ждать удара врага

Таролог спрогнозировал, когда в декабре украинцам нужно ждать удара врага/ коллаж фото https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

24-25 декабря вполне вероятен новый удар русских оккупантов – в качестве мести за то, что в Украине хотят перенести с 7 января на эту дату Рождество. Такой прогноз дал в интервью YouTube-каналу "Прогноз" известный нумеролог и таролог Владислав Грицай обратил.

Он считает, что у страны-агрессора наверняка будет громадное желание мстить украинцам – потому как у Кремля всегда была привязка к церковным датам. И отдельно Грицай напомнил, что Русская православная церковь (РПЦ) стала едва ли не главным направлением идеологической поддержки кровавых действий Москвы против Украины.

"24-25 декабря - достаточно серьезные даты, когда может быть нападение или могут быть масштабные бомбардировки. Это будет месть за то, что мы официально на церковном уровне хотим воссоединиться с европейским миром […]. Добавляем все числа, и у нас получается 15. Это - аркан дьявола. Это только подтверждает мои слова, что именно 24-25 числа может быть месть врага за перенос Рождества на эту дату", − сказал он.

Прогнозы астрологов по поводу войны

Напомним, согласно прогнозу астрологов Алексея и Анны Сухановых, существует вероятность освобождение крупных городов Украины от оккупантов РФ. По их данным, вполне возможен переломный этап в пользу Украины в ходе войны, развязанной российскими оккупантами. Однако не исключена интенсификация боевых действий, а также увеличение обстрелов, в том числе в новых городах.

До того астролог Влад Росс заявлял, что война с Россией не затянется на годы.

По его словам, возвращения Крыма под контроль Украины ждать осталось недолго. По прогнозу Росса, уже через год-два на полуострове, который в 2014 году аннексировала РФ, снова будет ходить гривна.

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