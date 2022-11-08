Когда ВСУ начнут бои за Крымский мост: прогноз астролога/ kerch_most_ru /

За полуостров Крым ВСУ начнут жестокие сражения с русскими оккупантами в июле 2023 года. Именно такой прогноз астролог Дмитрий Уранус озвучил на своей странице в социальной сети Facebook.

Специалист по астрологии говорит, что большие политические процессы будут происходить с апреля 2024 по апрель-июнь 2025. И он полагает, что они будут напрямую связаны со сменой власти в стране-агрессоре, РФ.

"Относительно Крыма. По карте присоединения Крыма к россии видно, что какие-то политические процессы будут происходить с апреля 2024 по апрель-июнь 2025. Возможно, это будет связано со сменой власти в РФ. Очень вероятно, что Крым будет окончательно отторгнут от россии, и указ о его присоединении будет призван незаконным. Но это в случае мирного политического процесса возвращения Крыма. Если будет принято военное решение освобождения Крыма, то бои за него могут начаться в июле 23 года и продлятся до января 24 года, что не желательно", ‒ рассказал Уранус.

Напомним, ранее сообщалось о том, что астролог Рубина Цибульская рассказала, что Украину ждут существенные победы на фронте в конце ноября 2022 года. Вооруженные силы Украины будут двигаться в правильном направлении для освобождения временно оккупированных территорий. По словам астролога, российские оккупанты начнут отступать с наших территорий уже к концу месяца.

До того астролог Ольга Медвецкая предупредила об опасности 8 ноября. Она предупредила, что в день лунного затмения есть риск радиационного поражения. Это может означать либо возможный ядерный удар, либо аварию на атомной электростанции.

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