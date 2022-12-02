'Бывает раз в 84 года': астролог назвал дату редкого явления, после которого война в Украине сойдет на нет

Уже вскоре уменьшатся ракетные обстрелы, а затем начнут затихать активные боевые действия, говорит астролог.
Астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что толчок к более быстрому окончанию боевых действий в войне России против Украины будет ровно через месяц.
Тогда произойдет редкое явление, которое окажет сильное влияние на ход войны. Об этом Уранус написал на своей странице в Facebook.
По его словам, в ночь с 1 на 2 января и 29 января произойдет покрытие Луной Урана в Тельце. В следующий раз оно состоится лишь через 84 года.
Такое явление будет испытанием для Украины и украинцев, но оно даст толчок тому, чтобы война скорее закончилась.
Также Уранус спрогнозировал, что количество ракетных уларов по Украине уменьшится в марте 2023 года, и после этого периода боевые действия начнут сходить на нет.
"Думаю, что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшатся. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", – отмечает астролог.
Напомним, астролог Влад Росс сообщает, что финансовые вопросы в первой декаде декабря 2022 года не порадуют. До 10 декабря нужно быть максимально осторожными, ведь есть риск транжирить деньги и "вляпаться" в долги.
Также ранее астролог Влад Росс в гороскопе на декабрь 2022 рассказал, кто окажется среди лузеров и счастливчиков Луны. Для Девы, Козерога и еще двух знаков зодиака последний месяц года будет очень удачным, отмечает он.
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