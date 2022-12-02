'Бывает раз в 84 года': астролог назвал дату редкого явления, после которого война в Украине сойдет на нет

Астролог назвал дату редкого явления, после которого война в Украине сойдет на нет/ 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что толчок к более быстрому окончанию боевых действий в войне России против Украины будет ровно через месяц.

Тогда произойдет редкое явление, которое окажет сильное влияние на ход войны. Об этом Уранус написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь с 1 на 2 января и 29 января произойдет покрытие Луной Урана в Тельце. В следующий раз оно состоится лишь через 84 года.

Такое явление будет испытанием для Украины и украинцев, но оно даст толчок тому, чтобы война скорее закончилась.

Также Уранус спрогнозировал, что количество ракетных уларов по Украине уменьшится в марте 2023 года, и после этого периода боевые действия начнут сходить на нет.

"Думаю, что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшатся. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", – отмечает астролог.

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