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"Бывает раз в 84 года": астролог назвал дату редкого явления, после которого война в Украине сойдет на нет

2 декабря 2022, 02:20

Уже вскоре уменьшатся ракетные обстрелы, а затем начнут затихать активные боевые действия, говорит астролог.

'Бывает раз в 84 года': астролог назвал дату редкого явления, после которого война в Украине сойдет на нет
Астролог назвал дату редкого явления, после которого война в Украине сойдет на нет/ 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что толчок к более быстрому окончанию боевых действий в войне России против Украины будет ровно через месяц.

Тогда произойдет редкое явление, которое окажет сильное влияние на ход войны. Об этом Уранус написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в ночь с 1 на 2 января и 29 января произойдет покрытие Луной Урана в Тельце. В следующий раз оно состоится лишь через 84 года.

Такое явление будет испытанием для Украины и украинцев, но оно даст толчок тому, чтобы война скорее закончилась.

Также Уранус спрогнозировал, что количество ракетных уларов по Украине уменьшится в марте 2023 года, и после этого периода боевые действия начнут сходить на нет.

"Думаю, что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшатся. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", – отмечает астролог.

Напомним, астролог Влад Росс сообщает, что финансовые вопросы в первой декаде декабря 2022 года не порадуют. До 10 декабря нужно быть максимально осторожными, ведь есть риск транжирить деньги и "вляпаться" в долги.

Также ранее астролог Влад Росс в гороскопе на декабрь 2022 рассказал, кто окажется среди лузеров и счастливчиков Луны. Для Девы, Козерога и еще двух знаков зодиака последний месяц года будет очень удачным, отмечает он.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобному. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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