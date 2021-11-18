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Могут ли водителей оштрафовать за неисправные габариты: ответ юриста

18 ноября 2021, 02:33
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Если водитель не знал о неисправности, это является поводом для ее устранения, а не наложения административной ответственности.

Как могут оштрафовать за неисправные габариты

В Украине у копов могут возникать проблемы с доказанием вины водителя за езду на автомобиле с неисправными габаритными огнями, говорится на Telegram-канале Адвокат права.

Согласно ч. 1 ст. 121 КУпАП, управление транспортным средством, которое имеет неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов (это касается и габаритных огней) или другие технические неисправности может повлечь за собой штраф в размере 340 гривен.

Как известно, водитель обязан проверить исправность работы авто перед выездом. Однако, он не может это контролировать во время езды.

Если полиция выписала штраф за езду с неисправными габаритами, то автомобилист имеет право его обжаловать в суде. Отмечается, что полиции будет сложно доказать умысел водителя - то, что он нарочно продолжал езду, зная о проблеме с габаритными огнями.

Также, если водитель не знал о неисправности, это является поводом для ее устранения, а не наложения административной ответственности.

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Известно, что водители обязаны в период с 1 октября по 1 мая включать дополнительное освещение, в том числе в светлое время суток. Это предусмотрено пунктом 9.8 Правил дорожного движения.

Невыполнение этой нормы могут обернуться дополнительными минутами неприятного общения с правоохранителями на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 1 октября водители автомобилей, проезжая вне населенных пунктов, должны на протяжении ближайших семи месяцев включать дневные ходовые огни (чтобы быть более заметными на дорогах).Как говорят в полиции напомнили, в случае отсутствуют в конструкции транспортного средства дневных ходовых огней, необходимо включать ближний.

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