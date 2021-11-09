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В Украине существенно повысили штрафы для владельцев собак

9 ноября 2021, 23:27
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В законе, который приняла Рада, речь идет об увеличении штрафов за выгул собак опасных пород без намордников и поводков в общественных местах.

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В Украине увеличили штрафы для собачников / pixabay

В Украине существенно усилили контроль за обращением с животными.

В законе, который приняла Рада, речь идет об увеличении штрафов за выгул собак опасных пород без намордников и поводков в общественных местах, а также о полном запрете передвижных зоопарков и выставок.

За выгул собак без намордников и поводков, неуборку экскрементов за животными грозит предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен, а для должностных лиц - предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен.

При этом после повторного правонарушения штраф увеличивается - от 340 до 510 гривен, для должностных лиц - от 510 до 1020 гривен.

В случае причинения вреда имуществу или здоровью человека владельцу животного грозит штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного.

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В полномочия местной власти в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и иной запрещенной законом деятельности.

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Ранее Главред писал о том, что в Киеве на Оболони местная жительница устроила настоящий домашний зоопарк в обычной двухкомнатной квартире. Женщина держала экзотических и хищных четвероногих и птиц в собачьих клетках. Вместе в квартире обитали барсук, волк, две лисицы, хищные птицы и восемь собак породы стаффордширский терьер. Некоторые из животных были сильно травмированы.

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