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В Украине будут отбирать авто за отказ от уплаты штрафов

3 ноября 2021, 21:34
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Сначала такое нововведение будет внедрено в Харькове, потом в Киеве, а позже будет распространено на всю Украину.

За отказ от уплаты штрафов будут изымать автомобили

В нашей стране водители, которые отказываются платить штрафы за превышение скорости на дорогах, рискуют и вовсе остаться без машины - автомобили намерена изымать Государственная исполнительная служба, сообщается на сайте Минюста.

По словам заместителя Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрея Гайченка, сначала такое нововведение будет внедрено в Харькове, потом в Киеве, а позже будет распространено на всю Украину.

Отмечается, что пока условной "цифрой реагирования" является превышение скорости в 150 км в час. Исполнительная служба при наличии законных оснований будет инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятия за долги автомобилей таких нарушителей.

Кроме того, такой вид наказания придумали после последней смертельной аварии в Харькове. Как известно, 26 октября 16-летний парень на Infinity грубо нарушил ПДД и устроил масштабную аварию. В частности, автомобиль несовершеннолетнего на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб. Тогда один человек погиб, еще трое оказались в больнице. Водитель получил нетяжелые травмы, сейчас он в СИЗО

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"Если человек позволяет себе ездить по городу со скоростью более 150 км/ч, то он должен за это отвечать. Особенно при условии, что она не только нарушает скоростной режим, но и не платит штрафы по таким превышениям. Водители с такой манерой передвижения подвергают опасности обычных граждан", - сказал Андрей Гайченко.

Напомним, недавно в Харькове на перекрестке проспектов Героев Сталинграда и Гагарина случилось масштабное ДТП, жертвой которого стал один человек - 58-летний водитель Chevrolet Aveo погиб на месте. Еще трое пассажиров автомобилей-участников аварии получили травмы различной степени тяжести. Также ранее стало известно, что родители виновника в ДТП в разводе. Отец якобы работает на Благовещенском рынке и страдает алкогольной зависимостью, а вот мать живет в Австралии и содержит сына. Именно она и подарила ему дорогостоящую иномарку.

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