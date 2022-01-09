УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Минздрав пояснил, чем опасен популярный способ снижения высокой температуры

9 января 2022, 20:58

Когда спирт попадает на кожу, то начинает быстро испаряться. Этот процесс сразу же вызывает у человека ощущение охлаждения.

Температура
Можно ли сбивать температуру растиранием спиртом / ua.depositphotos.com

Народная медицина гласит, что якобы обтирание спиртом поможет сбить температуру. Но врачи говорят, что такой способ борьбы с температурой может вызвать дополнительный нагрев тела и даже ожоги кожи, сообщает Минздрав в Facebook.

Когда спирт попадает на кожу, то начинает быстро испаряться. Этот процесс сразу же вызывает у человека ощущение охлаждения. Но это всего лишь ощущение. Такой способ только временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела меньше не становится.

Обтирание спиртом может вызвать озноб и дрожание. Таким образом организм сигнализирует, что вам слишком холодно. Для этого он будет вынужден повышать общую температуру тела, чтобы преодолеть эти симптомы.

Небезопасно для детей

Для детей обтирание спиртом может быть опасным. Спирт - очень токсичное вещество и может всасываться через кожу. При этом у детей кожа более нежная, чем у взрослого. Поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также дерматиты или аллергические реакции.

Не всегда надо сбивать температуру

Если температура не вызывает дискомфорта, и она ниже определенного порога (ниже 38,5 градусов), то специально снижать ее не нужно. Лучше пить чистую воду комнатной температуры.

Реклама

Таким образом организм будет производить достаточное количество пота, которое необходимо для естественного охлаждения всего тела.

Если же температура выше 38,5 градусов или вы чувствуете себя плохо, то в таком случае лучше обратиться к семейному врачу. Врач расскажет, какое средство и в какой дозировке нужно использовать для снижения температуры тела.

Ранее Главред писал о том, что многие люди (особенно – дети) любят ходить без головного убора холода. Но как говорят эксперты, низкая температура, повышенная влажность воздуха и ветер оказывают негативное влияние на голову, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Читайте также:

viber
здоровье спирт
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на завтра, 10 января 2022: Девам – испытания, Стрельцам – удача, Водолеям – недругиГороскоп на завтра, 10 января 2022: Девам – испытания, Стрельцам – удача, Водолеям – недруги Ученые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в кровиУченые придумали новый способ для регулировки уровня сахара в крови 80 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий девальвации80 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий девальвации Что можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие вариантыЧто можно и нельзя сажать после картофеля: самые худшие и лучшие варианты Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посеваютНовогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают
21:43

Новорожденную девочку, которую выбросили на свалку, назвали Машей

21:28

Ушел из жизни бывший народный депутат

20:58

Минздрав пояснил, чем опасен популярный способ снижения высокой температуры

20:56

У Зеленского заговорили о "талонах" на продукты: кому достанутся чекиВидео

20:36

Угроза нападения РФ: в НАТО раскрыли план по УкраинеВидео

Реклама
20:05

США требуют от Казахстана объяснить обращение к ОДКБ, где доминирует РоссияВидео

19:57

Из Казахстана вылетел борт с украинцами: Кулеба раскрыл деталиВидео

19:50

Изнасиловал и 12 раз ударил ножом: под Днепром мужчина зверски издевался над женщинойВидео

19:36

"Собирайте манатки": в Женеве переговорщики РФ опустились до хамства и поставили ультиматумВидео

19:23

Власть создала себе катастрофу, потому что потеряла доверие украинцевмнение

19:20

Гороскоп на завтра, 10 января 2022: Девам – испытания, Стрельцам – удача, Водолеям – недругиВидео

19:06

"Это неприемлемо": Блинкен назвал одну из главных целей ПутинаВидео

19:05

Какой хлеб полезен для сердца и сосудов - ответ кардиологаВидео

18:45

Привлечете в дом беду: какие вещи нельзя показывать гостямВидео

18:41

Украинцев лишают посылок в почтоматах Новой почты: неожиданная причинаВидео

18:25

Врачи рассказали, какие таблетки категорически запрещено делить на части

17:58

В ЕС пригрозили России из-за агрессии в адрес УкраиныВидео

17:57

В Украине снизили цены на газ: кому повезло и какая новая стоимостьВидео

17:41

В США выдвинули обвинение в адрес РФ и поставили условие насчет УкраиныВидео

17:24

Диетолог назвала три продукта, в которых "прячется" больше всего сахараВидео

Реклама
17:00

Штрафы за отсутствие РРО или кассовых аппаратов: в Раде готовят изменения для ФОПов

16:57

Снежный "Армагеддон" в Украине спровоцировал смертельные ДТП и пробкиВидео

16:15

Цены на сахар будут рекордными: в Украине на 20% подорожают продуктыВидео

15:58

Смертельный пожар в Киеве: мужчина выпрыгнул с 7 этажа, спасаясь от огняВидео

15:54

Останутся без смартфонов, ноутбуков и холодильников: США жестко ударят по РФ за нападение на УкраинуВидео

15:53

Нашла сына повешенным: женщина совершила самоубийство вслед за ребенкомВидео

15:48

"Панацеи нет": Голубовская предупредила о чрезвычайно резком подъеме заболеваемости COVID-19 в УкраинеВидео

15:26

Подскочили цены на бензин и дизель: украинцы узнали новую стоимость на АЗСВидео

15:04

Избили и бросили умирать: под Харьковом нашли изуродованное тело женщины в водоемеВидео

14:49

Накроют мощные снегопады, ударит мороз: украинцы узнали опасный прогнозВидео

14:34

Блокада от США и договоренности без пауз: у Лаврова назвали задачу РФ на переговоры по безопасностиВидео

14:18

Скандального российского блогера Даню Милохина не пустили в УкраинуВидео

14:07

Жесткие условия по Украине, НАТО и крушащие санкции: США приготовили мощную повестку на диалог с РФВидео

13:58

В Днепропетровской области 9-летние мальчики нашли петарду и взорвали ее: дети сильно обожглисьВидео

13:56

Приметы на 10 января: что нельзя делать и как не попасть в беду

13:19

Семья Назарбаева из-за протестов потеряла миллиарды долларовВидео

12:41

Открывать огонь без предупреждения: в Казахстане случайно застрелили 4-летнюю девочкуВидео

12:38

Врач рассказала, как правильно есть огурцыВидео

12:25

В Польше посреди улицы нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцемВидео

11:50

В Бразилии на озере Фурнаш на туристов обрушилась часть скалыВидео

Реклама
11:30

Вкуснейшие рулетики из свинины с грибами на Старый Новый год: готовить очень быстроВидео

11:29

Начало конца: ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавирусаВидео

10:21

"Любовались снегопадом": в Пакистане на трассе погибли 22 туриста, тысяча авто застряли в снегу

10:20

Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18Видео

09:40

Нутрициолог рассказала, чем опасен фарш и почему лучше отдавать предпочтение цельным кускам мясаВидео

09:36

Ракеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с МосквойВидео

08:52

"Внезапно выехал на встречную полосу": в Польше 29-летний украинец насмерть разбился в жутком ДТП

08:32

Россию ждет ответный удар в случае нападения на Украину: в США сделали резкое предупреждение МосквеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаВидео

08:03

Россия круглосуточно перебрасывает военных в КазахстанВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять