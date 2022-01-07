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Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов

7 января 2022, 16:34

Помимо всего прочего, специалисты утверждают ‒ люди, которые ходят с непокрытой головой зимой, рискуют облысеть или потерять большую часть своих волос.

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Почему ходить без шапки зимой вредно для тела: комментарий экспертов / ksu_glotova / flickr.com

Многие люди (особенно – дети) любят ходить без головного убора холода. Но как говорят эксперты, низкая температура, повышенная влажность воздуха и ветер оказывают негативное влияние на голову, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает портал Greenpost.

Те, кто зимой ходит без шапки и показывает окружающим свою красивую прическу, рискуют получить серьезные воспалительные процессы, которые могут привести к менингиту. У тех, кто не любит носить шапки в зимнее время года, активизируются хронические болезни и начинают напоминать о себе те инфекционные недуги, которые человек перенес раньше.

Также, специалисты утверждают ‒ люди, которые ходят с непокрытой головой зимой, рискуют облысеть или потерять большую часть своих волос. Переохлаждение ведет к спазмам сосудов, что нарушает кровообращение в коже головы, как следствие начинают отмирать волосяные луковицы.

Не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса. Посиневшее от холода лицо и синие уши никого красивее еще не сделали. А вот румяные щеки в шапке – хорошая привычная картина.

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Напомним, ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что нельзя пить очень много зеленого чая.

По ее словам, в случае злоупотребления зеленым чаем организм может получить слишком много дубильных веществ (танинов). Что, в свою очередь, вызовет нарушение баланса железа.

viber
здоровье организм
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